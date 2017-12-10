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(Görüntülü Haber) Şile'de 'Toprak ana günü" etkinliği düzenlendi

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL, (DHA) ŞİLE Belediyesi tarafından kurulan yeryüzü pazarında 'Toprak Ana' etkiniği düzenlendi

10 Aralık 2017 19:32

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL, (DHA) ŞİLE Belediyesi tarafından kurulan yeryüzü pazarında \'Toprak Ana\' etkiniği düzenlendi. Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, \"Şile Yeryüzü Pazarı\'nın yerel üretimin desteklendiği, köylünün aracısız tezgahta ürünlerini satabildiği ve onların da denetlenip halkımızla buluşturulduğu bir pazar modelidir. Pazarımızın gündemde tutulması veya desteklenmesi anlamında sürekli aktif etkinliklerle destekliyoruz\" dedi. \"Geçmişte yapılan tohum şenliklerinin dışında bu kez \'Toprak Ana Günü\' etkinliğiyle köylümüzü ve ürünlerini halkımızla ilçemize gelen tatilcilerimizle buluşturuyoruz\" diyen Tabakoğlu, \"Ürünlerin tezgahlarda sergilenen ürünler satılıyor ve ürünlerimiz arasında tamamen doğal köy börekleri, öre tatlısı, kaymaklı lahana dolması, çok çeşitli kahvaltılık ürünler kısacası bahçelerimizde ne varsa mevsimine göre tezgahlarımızda yer alıyor. Bunda herkes kazanıyor başta köylümüz kazanıyor, toprak kazanıyor, üretici ve tüketici kazanıyor aynı zamanda da kentimiz kazanıyor\" diye konuştu. Tabakoğlu, Şile\'de doğan ürünlerin satıldığı pazarın Cuma ve Pazar günü açık olduğunu belirterek, herkesi ürünleri görmeye davet etti. Etkinliğe katılanlar kazanlarda kaynayan mancar çorbası,öre tatlısına ve bal kabağı çorbasına yoğun ilgi gösterdi.

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