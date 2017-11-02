(Görüntülü Haber) Şile'de batan gemi mürettebatını arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-ŞİLE açıklarında batan \'Bilal Bal\' isimli geminin yeri tespit edildikten sonra, arama-kurtarma çalışmaları akşam saatlerinde de devam etti. Öte yandan mürettebatın yakınları Şile Limanı\'na gelerek, yakınlarından gelecek iyi haberleri beklemeye başladı.
Şile açıklarında batan \'Bilal Bal\' isimli yük gemisinin akşam saatlerinde yerinin tespit edilmesinin ardından, arama-kurtarma çalışmalarına hız verildi. Kıyıdan yaklaşık 7 mil açıkta battığı belirtilen geminin enkazında çalışmalar devam ederken, mürettebatın yakınları Şile Sahiline gelerek, beklemeye başladı.