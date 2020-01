(Görüntülü Haber) Şile'de 5. Geleneksel Tohum Takas Şenliği düzenlendi

Nurcan KIRCALI/ İSTANBUL, (DHA) ŞİLE\'de 5. Geleneksel Tohum Takas Şenliği düzenlendi. Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu\'nun ev sahipliğinde Şile Yeryüzü Pazarı\'nda düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler yaşandı. Şenlikte heyecanlı oldukları gözlenen çocuklara ekmek pişirme atölyesi, sebzeli pizza yapımı,doğal sirke yapımı gibi bir çok stantlarda ürünlerin nasıl yapıldığı uygulamalı olarak gösterildi. İSTANBULLULARIN YOĞUN İLGİSİYLE KARŞILAŞIYORUZ Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, Şile\'nin İstanbul\'un ilk, dünyanın 45.\'inci yeryüzü pazarı olduğunu belirterek,\" Bu alanda en iyi olmaya çalışıyoruz. Yeryüzü pazarı, slow city - slow food konseptiyle oluşan İtalyan menşeili bir harekettir. Topraktan tezgaha aracısız olarak ürünlerin, tüketicilere güvenilir ve sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlayan bir modeldir. Şile olarak, tarımsal kalkınma, tarım ekonomisi ve turizm vizyonu ile yola çıktık. Her cuma ve pazar günü Şile\'de yeryüzü pazarımız kuruluyor ve İstanbulluların yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz\" dedi. Pazarda geleneksel metotlarla uygulanan bir tarım modeli olduğunu söyleyen Tabakoğlu, Şile olarak doğal ürünler konusunda artık bir marka haline geldiklerini ve bunu farklı kategorilerle de çoğaltıklarını söyledi. BÜYÜMEYİ HEDEFLİYORUZ Şile Arıcılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Can da Kestane Balı\'nın uluslararası bir marka haline geldiğini belirterek, \"Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Apimondia Arıcılık Fuarı\'nda dünyanın her yerinden gelen arıcılar Şilemizde üretilen bal ürünlerini yerinde gördüler. Heyet teknik turlarını Şile\'de gerçekleştirdiler ve çalışmalarımız hakkında bilgi aldılar. En önemlisi kestane balımıza hayran kalmaları ve bizlerden talepte bulunmaları bizleri onurlandırdı. Ama onların talebine bizim yetmemiz mümkün değil. Bu nedenle imalat konusunda büyümeyi hedefliyoruz\" diye konuştu dedi. Sabah saatlerinde başlayan 5. Şile Tohum Takas Şenliği\'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.