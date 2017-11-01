(Görüntülü Haber) Şile açıklarında kaybolan gemiyi arama-kurtarma çalışmalarından görüntüler

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Nurcan KIRCALI /İSTANBUL, (DHA) ŞİLE açıklarında, Gemlik\'den aldığı demir cevheri yükünü Karadeniz Ereğli\'ye götüren 78 metre uzunluğundaki 1974 yapımı Bilal Bal isimli kargo gemisinden haber alınamıyor. Demsa Denizcilik\'e ait geminin mürettebat sayısının 10 kişi olduğu tahmin ediliyor. Alınan bilgilere göre, kosterden EPIRB sinyali geldiği bildirildi. EPIRB; gemi battıktan sonra hidrostatik fırlatma ile serbest kalarak yüzeye çıkan ve uydu aracılığıyla sinyal gönderen bir cihaz olarak denizcilik sektöründe kullanılıyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı 2 adet hızlı tahlisiye botu ile TCSG 74 adlı Sahil Güvenlik botu sabah saat 05:00 den itibaren olay yerinde arama-kurtarma faaliyeti yürütüyor. EPIRB sinyali 04:00 sularında alındı. Olay yerinde can simidi ve boş sandal bulunduğu bildiriliyor. Geminin en son sinyal alındığı nokta çevresinde arama kurtarma çalışmalarına helikopterlerin de katıldığı bildirildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Hızırreis Deniz, Daire Başkanı Arslan Dede ve Suat Barlas\'ın da Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'ne ait açık deniz destek gemisi Nene hatun ile olay yerine intikal ettikleri ve arama kurtarma çalışmalarına yerinde destek verdikleri öğrenildi. DEMSA Deniziclik armatörlüğünde olan gemi 1974 yapımı gemi, 3080 ton demir yükü ile Gemlik kalkışlı Karadeniz Ereğli\'ye gitmekte idi.