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(Görüntülü Haber) Silahlı kavganın nedeni, 'Neden geçmiş olsun demediniz'

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, iki aile arasında çıkan 2'si ağır, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 2 kişi tutuklandı

11 Nisan 2018 15:22

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da, iki aile arasında çıkan 2\'si ağır, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 2 kişi tutuklandı. Yaralananlardan Polat Aslıvar\'ın (42), 13 gün önce başka bir olayda bacaklarından vurulan oğlu İsmail Aslıvar\'a (18) \'geçmiş olsun\' demedikleri için tepki göstermesiyle kavganın çıktığı belirtildi. ​Olay, pazartesi günü saat 18.45\'te merkez Karatay ilçesi Akifpaşa Mahallesi Perçemli Sokak\'ta meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunduğu belirtilen komşu iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, tabancayla vurulan Polat Aslıvar bacağından, oğlu Nizamettin (16) karnından, kardeşi Bektaş Aslıvar (19) başından yaralandı. Ambulans ve polis araçlarıyla Konya Numune Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Bektaş ve Nizamettin Aslıvar\'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Açılan ateş sonucu bazı evlerin camlarının da kırıldığı da görüldü. Polisin yaptığı çalışmayla saklandıkları evde yakalanan Kazım Uzundere (32) ve Güven Yandıateş (34) tutuklandı. \'GEÇMİŞ OLSUN\' DEMEDİKLERİ İÇİN TEPKİ GÖSTERDİM Yaralılardan Polat Aslıvar, polise verdiği ilk ifadesinde daha önce vurulan oğlu İsmail\'e geçmiş olsun demedikleri için tepki gösterdiğini belirterek şunları söyledi: \"Olay günü oğlum Nizamettin ile kapının önünde oturuyordum. Yanımıza Yandıateş ailesi fertleri geldi. Onlara, \'Oğlum İsmail vuruldu. Neden bir geçmiş olsuna gelmediniz\' diye tepki gösterdim. Bunun üzerine tartıştık. Bu sırada diğer aile üyeleri gelerek üzerimize tüfek ve tabancayla ateş açtı\" dedi.

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