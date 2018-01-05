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(Görüntülü Haber) Silah ve sopalarla bastıkları işyerinin sahibini öldüresiye dövdüler

Ferit ASLAN DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde büfe işleten evli ve 1 çocuk babası 37 yaşandaki E

05 Ocak 2018 13:49

Ferit ASLAN DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR\'ın Bismil ilçesinde büfe işleten evli ve 1 çocuk babası 37 yaşandaki E.Y., ellerinde sopalar ve tabanca olan 11 kişinin saldırısına uğradı. Büfenin camlarını kıran ve her tarafı dağıtan 6 kişinin 1 dakika süren sopalı saldırısı sonucu parmakları kırılan ve kafasında çatlaklar oluşan E.Y. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, bazıları yüzü maskeli olan saldırganlar geldikleri araçlarla kaçarak izlerini kaybettirdi. Büfe içerisinde gerçekleştirilen saldırı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt edildi. Bismil ilçesi Batman yolunda büfe işleten 1 çocuk babası 37 yaşındaki E.Y, önceki akşam tek başına işyerinde otururken, bazılarının yüzü maskeli 6 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Saldırganlar camları sopalarla kırarak içeri girdikleri büfede bulunan E.Y.\'yi aralarına alarak sapolarla feci şekilde dövdü. Yere düşen E.Y.\'ye vurmaya devam eden saldırganlardan bazıları bu arada befeyi sopalarla tahrip etti. Yaklaşık 1 dakika boyunca içeri giren 6 kişinin sopalı, yumruklu ve tekmeli salydırısından kendini korumaya çalışan E.Y., küçük bir yere sığınarak saldırıdan kurtulmaya çalışırken, büfe içerisinde yaşanan saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt edildi. YARDIMA GELEN KOMŞUSUNU DA DÖVDÜLER Büfenin dışında bulunan güvenlik kamerası tarafından kayıt edilen görüntüerde ise, büfenin önüne 3 araç ile gelen saldırganların 11 kişi olduğu, 6 kişi sopalarla büfe içerisine girerken dışarıda bekleyen iki saldırganın ellerinde tabanca olduğu ve saldırı sırasında E.Y.\'nin yardımına gitmeye çalışan komşusunun da saldırganlar tarafından engellenerek dövüldüğü görüldü. Saldıradan sonra saldırganların geldikleri 3 araca binerek bölgeden uzaklaştıkları görülürken, saldırıda parmakları kırılan ve kafasında çatlaklar oluşan E.Y.\'nin ise, hastanedeki tedavisinden sonra taburcu edildiği öğrenildi. Saldırıdan sonra güvenlik güçleri tarafından kimliği tespit edilen 11 kişinin yakalanması için çalışma başlatılırken, saldırının alacak verecek meselesinden kaynaklandığı belirtildi.

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