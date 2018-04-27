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(Görüntülü Haber) Sıla, Mardin'de hayranlarını coşturdu

Mehmet Ali DİNLER/MARDİN, (DHA)- MARDİN'de konser veren pop müzik şarkıcısı Sıla, hayranlarını coşturdu

27 Nisan 2018 15:58

Mehmet Ali DİNLER/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'de konser veren pop müzik şarkıcısı Sıla, hayranlarını coşturdu. Yurt içi konser turnesine çıkan Sıla, Diyarbakır ve Malatya\'dan sonra dün akşam Mardin\'de hayranlarıyla buluştu. Bir otelin bahçesinde konser veren Sıla, 3 saat kaldığı sahnede izleyicileri söylediği şarkılarla coşturdu. İzleyiciler hem Sıla\'ya eşlik etti hem bol bol fotoğraf çekti. Mardin\'i çok sevdiğini ve kentte bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Sıla, konser sonunda uzun süre alkışlandı.

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