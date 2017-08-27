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(Görüntülü Haber) Sıla, Çorlu festivalinde sahne aldı

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)-TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde bu yıl 8'ncisi düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne alan Sıla, söylediği şarkılarla hayvanlarına unutulmaz bir gece yaşattı

27 Ağustos 2017 14:44

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)-TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde bu yıl 8\'ncisi düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali\'nde sahne alan Sıla, söylediği şarkılarla hayvanlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Çorlu Uluslararası Kültür ve Sanat Festivalinin son gecesinde ünlü şarkıcı Sıla sahne aldı. Cumhuriyet Parkı\'nda düzenlenen konserde sanatçının hayranları konserin başlamasına saatler kala alanı doldurdu. Çorlu?ya ilk kez geldiğini belirten şarkıcı Sıla, \"Ben ve ekip arkadaşlarım ilk kez Çorlu?ya geldik. Bu kadar bir kalabalık bir kitle beni çok mutlu etti. Fazla da konuşmak istemiyorum. Fazla uzatınca söyleyeceğim şarkılardan çalıyoruz? dedi. Yaklaşık 2 saat süren konserde sanatçının hayranları unutulmaz bir konser yaşadı. Çorlu Belediye Başkanı CHP?li Ünal Baysan konserin sonunda Sıla\'ya çiçek verdi. Basın mensuplarının ilk üç şarkıda görüntü almalarına izin verilirken, daha sonra gazeteciler alandan korumalar tarafından çıkarıldı.

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