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Spor

(Görüntülü Haber) Şike Anıtı, Fenerbahçe maçı öncesi Şenol Güneş Kompleksi'nde sergilendi

Tolga SAĞLAMTRABZON, (DHA) TRABZONSPORLU taraftarların, 2010-11 sezonunda yaşanan şike süreci ile ilgili hazırladıkları şike anıtı, bugün saat 19

28 Ocak 2018 21:39

Tolga SAĞLAMTRABZON, (DHA)
TRABZONSPORLU taraftarların, 2010-11 sezonunda yaşanan şike süreci ile ilgili hazırladıkları şike anıtı, bugün saat 19.00?da Trabzon?da oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi Şenol Güneş Kompleksi?nde sergilendi.
Bordo-mavili taraftarlar tarafından yaklaşık 95 bin lira maliyetle hazırlanan şike anıtı platformu, Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde Şenol Güneş Kompleksi?nin doğu tribünü giriş bölümüne yerleştirildi. Mermer yapı üzerine konuşlandırılan 3 metre çapında, 2 metre yüksekliğindeki şike anıtı, aynı zamanda alt tarafında bulunan tekerlekleri sayesinde taşınabilir özelliğe sahip. Şike anıtının ön bölümünde Trabzonspor logosu yer alırken, bulunduğu mermer kaidenin üzerinde ise 7 adet çocuk figürü heykelinin de yer aldığı görüldü. Trabzonsporlu taraftarlar da anıta yoğun ilgi gösterirken, anıt önünde bolca fotoğraf çekildi.

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