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(Görüntülü Haber) Siirt'te trafik kazası 4 yaralı

SİİRT-Eruh karayolunda direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu önce bariyerlere çarpan ardından devrilen kamyonda 4 kişi yaralandı

08 Aralık 2017 21:51

SİİRT-Eruh karayolunda direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu önce bariyerlere çarpan ardından devrilen kamyonda 4 kişi yaralandı. 
Merkezden Eruh ilçesi istikametine giden Cengiz Çelik yönetimindeki özel bir şirkete at olan 56 AP 556 plakalı kamyon, E Tipi Kapalı Ceza Evi kavşağında karşı yönden gelen araca çarpmak için manevra yaparken direksiyşon hakimiyetinin kaybolması sonucu önce bariyerlere çarptı ardından devrildi. Kazada, kamyon içerinde bulunan araç şoförü ile 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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