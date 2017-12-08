(Görüntülü Haber) Siirt'te trafik kazası 4 yaralı

SİİRT-Eruh karayolunda direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu önce bariyerlere çarpan ardından devrilen kamyonda 4 kişi yaralandı.

Merkezden Eruh ilçesi istikametine giden Cengiz Çelik yönetimindeki özel bir şirkete at olan 56 AP 556 plakalı kamyon, E Tipi Kapalı Ceza Evi kavşağında karşı yönden gelen araca çarpmak için manevra yaparken direksiyşon hakimiyetinin kaybolması sonucu önce bariyerlere çarptı ardından devrildi. Kazada, kamyon içerinde bulunan araç şoförü ile 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.