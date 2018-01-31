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(Görüntülü Haber) Siirt'te trafik kazaları Mobeselere yansıdı

Mehmet Yücel DURAK SİİRT, (DHA)- SİİRT Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde meydana gelen trafik kazalarının yaşandığı anı gösteren güvenlik ve mobese kameralarının görüntülerini, basın kurumlarıyla paylaştı

31 Ocak 2018 16:16

Mehmet Yücel DURAK SİİRT, (DHA)- SİİRT Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde meydana gelen trafik kazalarının yaşandığı anı gösteren güvenlik ve mobese kameralarının görüntülerini, basın kurumlarıyla paylaştı. Trafik kazalarının çoğunun dikkatsizlik sonucu meydana geldiğini belirtin emniyet yetkilileri, sürücülerin genellikle trafik kurallarına uymadığını söyledi. Ocak ayında meydana gelen trafik kazalarını basın mensupları ile paylaşan Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Meydana gelen trafik kazalarının çoğu kavşaklarda meydana gelmiştir. Kavşaklarda meydana gelen trafik kazalarının çoğunun kırmızı ışıklara uyulmaması gözlenmektedir. Bu sebepten ötürü sürücülerin trafik kurullarına ve kırmızı ışıklara uyulması konusunda trafik ekipleri tarafından uyarıldı dedi.

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