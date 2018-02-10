(Görüntülü Haber) Siirt'te polis aracına maytap atan 2 çocuk kovalamaca sonucu yakalandı

Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT merkezde devriye görevinde bulunan polis ekiplerine maytap atan biri 12 diğeri 16 yaşında 2 çocuk, kovalamaca sonucu yakalanarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



Siirt merkez Barış Mahallesi\'nde devriye görevi yapan polis aracı, seyir halindeyken maytaplı saldırıya uğradı. Maytap atan 2 kişi, olay yerinden ara sokaklara kaçmasıyla polis ekipleri saldırganları takibe aldı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından polis aracına maytap atan ve çocuk oldukları tespit edilen 2 kişi yakalandı. Polislerce yakalanan 2 çocuk, Siirt Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi\'ne götürüldü.



Çocukların emniyetteki ifade işlemleri sürerken, polis ekipleri saldırıyla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.