(Görüntülü Haber) Siirt'te drone'lu yasa dışı bahis operasyonu: 11 gözaltı

SİİRT, (DHA)- SİİRT\'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı. Polis tarafından gece yarısı gerçekleştirilen operasyonda, insansız hava aracı drone da kullanıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı bahis oynayan ve oynatanlara yönelik il genelinde çalışma yapıldı. Çalışmalar doğrultusunda, önceki gece Kurtalan ilçesinde 9 iş yeri ve 15 eve, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinden 35 ekip ve 200 polisin katılımı ile baskın yapıldı. Drone da kullanılan operasyonda, yasa dışı bahis oynayan ve oynatan A.U., A.A., N.M., M.C., M.İ., H.İ., Z.E., İ.Y., F.A., V.Ç. ve İ.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ile doküman ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturma başlatıldığı öğrenildi.