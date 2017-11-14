(Görüntülü Haber) Siirt'te, 2 bin 400 metre derinlikten günde bin varil petrol çıkarılıyor

SİİRT, (DHA)- SİİRT\'in Eruh ilçesinde, petrol arama sahasında yapılan çalışma ile 2 bin 400 metre derinlikten günde bin varil ham petrol çıkarıldığı belirtildi. Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Türkiye\'nin en kaliteli petrolünün Eruh\'ta üretilmesinin, bölgenin sosyo- ekonomik yapısını ve kaderini değiştirerek, büyük bir ekonomik getiri sağlayacağını söyledi. Vali Ali Fuat Atik; İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kemal Benek ve Eruh Kaymakamı Murtaza Dayanç ile birlikte Eruh\'a bağlı Bayıryüzü Köyü\'nde Doğu Sadak-1 petrol arama kuyularında incemelerde bulundu. Petrol arayan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Cem Sayer ve diğer yetkililerden petrol sahasında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Atik, Eruh\'un terörle değil, güzel hizmetlerle, yatırımlarla anılmasını istediklerini söyledi. Türkiye\'nin en kaliteli petrolünün Eruh\'ta üretilmesinin, bölgenin sosyo-ekonomik yapısını ve kaderini değiştirerek, büyük bir ekonomik getiri sağlayacağını ifade eden Vali Atik, Doğu Sadak-1 petrol arama sahasında petrol kuyularının sayısının 6\'ya çıktığını söyledi. Vali Atik, 2 bin 400 metre derinlikten günde yaklaşık bin varil ham petrolün çıkarıldığını, çıkarılan ham petrolün de tankerlerle Batman TPAO\'ya taşındığını ve burada işlendiğini kaydetti. \'TÜRKİYE\'NİN EN KALİTELİ PETROLÜNÜ ÜRETİYORUZ\' Bölgede petrol arayan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Cem Sayer ise Türkiye\'nin en kaliteli petrolünü üretiklerini belirterek, şöyde dedi: \"İlk kuyumuzu 2014 yılı başında keşfetmiştik, şu anda 6\'ncı kuyunun sondajına başlayacağız. 15 güne kadar günlük üretimimiz 4 üretim kuyusundan ortalama bin varil civarındadır. Net petrol olarak, 43.5 gravite Türkiye\'nin en kaliteli petrolü burada çıkıyor. Çok daha fazla keşifler yapmayı planlıyoruz, daha fazla kuyular açmayı planlıyoruz bu bölgede. Sayın Valimizin, bölge halkının, Ankara\'da Petrol İşleri Genel Müdürlüğü\'nün himayelerinde gerçekleştirdiğimiz bir projedir. Bizleri teşvik edip, böyle bir projeyi gerçekleştirmek için cesaretlendirdiğinden dolayı, Bakanlığımıza ilgili tüm kişi ve kuruluşlara şükranlarımızı sunuyoruz.\"