(Görüntülü Haber) Siirt Valisi Atik, yaralı askeri ziyaret etti

Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT Valisi Ali Fuat Atik, Eruh İlçesi yakınlarındaki Çırav Dağı bölgesinde önceki gün PKK\'lı teröristler ile çıkan çatışmada yaralanan askeri, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Vali Ali Fuat Atik, önceki gün Eruh\'un Çırav Dağı\'nda PKK\'lı teröristler çıkan çatışmada yaralanan askeri hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Siirt Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alınan yaralı asker Ömer Bucak\'ı ziyaret eden Vali Atik\'e İl Jandarma Alay Komutanı Albay Kemal Benek de eşlik etti. Doktorlardan bilgi alan Vali Atik ve beraberindekiler, daha sonra 3\'üncü Tugay Komutanlığı\'na geçerek yaralı askerin ailesi ile bir araya geldi. Eşi Fulya Atik ile birlikte yaralı askerin yakınlarına moral veren Vali Atik, yaralı askerin babası Hüseyin Bucak\'ın elini öperek, oğlunun kahramanca çarpıştığı sırada yaralandığı bilgisini ileti. Vali Atik, çatışmanın devam ettiği bölgedeki hava destekli operasyonun kapsamının genişletildiğini söyledi. Öte yandan, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'ne bağlı psikologlar da yaralı asker Ömer Bucak\'ın ailesine destek veriyor.