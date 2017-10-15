(Görüntülü Haber) SİHİRLİ MACUN ATÖLYESİ'NDE, SİHİRLİ MACUNLAR YAPTILAR

Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA



ATAŞEHİR Belediyesi Düştepe Oyun Müzesi\'nde yaşları 4-14 arasında değişen çocuklar için Engineering For Kids (EFK) tarafından sihirli macun atölyesi düzenlendi. Gruplar halinde düzenlenen etkinlikte eğitimciler tarafından çocuklara Kimya Mühendisliği hakkında bilgiler verildi. Çocuklara teknolojik ve teknolojik olmayan ürünlerin ayrımını anlatıldı. Daha sonra eğitimcilerin gözetiminde çocuklar rengarenk sihirli macunlar yaptı.





ÇOCUKLARI BİLİMLE BULUŞTURUYORUZ



Engineering For Kids (EFK) eğitmeni Ayşegül Saraçoğlu, Ataşehir Belediyesi\'nin Düştepe Oyun Müzesi\'nde kimya mühendisliği anlatılarak sihirli macun atölyesi düzenlediklerini belirterek, “Bu atölyede çocuklarımız teknolojik ve teknolojik olmayan ürünlerin ayrımını öğrendi. Çocuklarımız eğitim sonrasında çocuklarımız bizlerin gözetiminde sihirli macunlar yaptı. Dünyada yeni bir eğitim akımı olan \'STEM\' (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) baş harflerinden oluşan bir eğitim felsefesi. 4-14 yaş arasındaki çocuklara yaşlarına göre anlatımla fen ve matematik derslerinde öğrendikleri teorik bilgileri günümüz problemleri için kullanmaları esastır. Bu etkinliklerde çok sayıda çocuğu bilimle buluşturuyoruz\" dedi.





STEM NEDİR?



STEM disiplinler arası bir öğrenim yaklaşımıdır. (Science-Fen), (Technology-Teknoloji), (Engineering-Mühendislik) ve (Mathematics-Matematik) alanlarının baş harflerinden oluşmakta ve bu alanların birbirine entegre edilmesinde ortaya çıkan bir kavramdır. STEM, teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesi yani yeni bir ürün ortaya koyulmasına denir.





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