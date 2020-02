(Görüntülü Haber) Sığınmacılara 'Gıda Bankası' desteği

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS Belediyesi\'nce 2005 yılında yoksul ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması için kurulan Hayat Ağacı Derneği\'ne bağlı \'Gıda Bankası\' kentteki sığınmacıların en büyük destekçisi oldu. \'Gıda Bankası\', her ay sığınmacı 731 ailenin gıda, giyecek ve odun ihtiyaçlarını karşılıyor. Hayat Ağacı Derneği\'nin \'Gıda Bankası\' tarafından yardımseverlerin katkılarıyla Sivas\'taki ihtiyaç sahibi, dul, yetim ve sığınmacılardan oluşan bin 200 kişinin aylık gıda, temizlik, giyecek, yakacak gibi ihtiyaçları karşılanıyor. Cumhurbaşkanlığı\'nca 2007 yılında en çok örnek gösterilen kuruluşlardan \'Hayat Ağacı Derneği Gıda Bankası\', ihtiyaç sahiplerine günlük 5 bin ekmek dağıtıyor. Bin 200 aileye aylık gıda yardımı dışında kışın odun ve kömür yardımının da yapıldığı \'Gıda Bankası\' tarafından yılda 2 kez ihtiyaç sahibi ailelerin giyecek ve ayakkabı ihtiyacı da karşılanıyor. Kentte yaklaşık 15 bin kişinin kayıtlı olduğu \'Gıda Bankası\'ndan yararlanmanın tek şartı ise ihtiyaç sahibi olmak. \'Gıda Bankası\'ndan yararlananlar arasında kentte yaşayan sığınmacılar, ilk sırada geliyor. Her ay 456 Afgan, 193 Suriyeli, 54 İranlı, 22 Iraklı ve 6 Pakistanlı olmak üzere toplam 731 ailenin gıda, giyecek ve odun ihtiyaçları karşılanıyor. Aileler, her ay yaklaşık 300 liralık yardım alıyor. Ailedeki nüfus sayısına göre, rakam değişiyor. \'GÜNLÜK 5 BİN KİŞİYE EKMEK DAĞITIYORUZ\' \'Gıda Bankası\' hakkında bilgi veren Hayat Ağacı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, 2005 yılında kurdukları derneğin Türkiye\'de, \'sosyal belediyecilik\' konusunda örnek kuruluş olduğunu söyledi. Aydın, şöyle konuştu: \"Sosyal yardımların dağınık bir şekilde yapılması yerine belli bir plan, belli bir düzen çerçevesinde insanları rencide etmeden, insan onuruna yakışır bir sosyal yardım modeli oluşturmayı hedeflemiştik bu sistemi kurarken. Tabi Türkiye\'nin her bir bölgesinde yapılan sosyal yardım sistemlerini inceledikten sonra kendi düşüncelerimizi de işin içine dahil ederek, kendimizi o yardım alan ailelerin yerine koyarak, empati yaparak bir sistem oluşturduk. Bu sistemde insanlar bize müracaat ediyor. Aileler ile ilgili maksimum 15 gün içerisinde bütün araştırmalarımız yapılıyor, gelir düzeyine göre eğer yardım alabilecek kadar yoksul bir ailesi ise bir limit belirleniyor, nüfus sayısı göz önüne alınarak. Bu limit çerçevesinde gıdayı aylık olarak o limit doğrultusunda alışveriş yapabiliyor. Burada sadece tüketim ürünleri değil, çocukların, genç kızların, erkeklerin, kadınların ailenin her bireyinin ihtiyaç duyabileceği bütün ürünler bir süpermarkette ne varsa bizim marketimizde de aynıları var. Dolayısıyla bu limitleri doğrultusunda aylık buradan alışverişlerini yapıyorlar. Yılda iki kez aile fert sayısı kadar elbise yazlık ve kışlık olmak üzere aynı şekilde ayakkabı yıllık iki defa kendilerine veriyoruz. Günlük buradan 5 bin kişiye ekmek dağıtıyoruz. Kış aylarında odun ve kömür yardımı yapıyoruz.\" \'TEK KRİTER YOKSUL OLMAK\' \'Gıda Bankası\'ndan yararlanmanın tek şartının yoksul olmak olduğunu kaydeden Başkan Aydın, şöyle devam etti: \"Limit dışı olan desteklerimiz de var. Et, sucuk gibi et ürünlerini limit dışı dağıtıyoruz. Nüfusa göre her alış veriş yaptıklarında ailelerimize onlardan limit dışı veriyoruz. Okul dönemlerinde kırtasiye yardımı yapıyoruz. Çocukları evlenecek yaşa geldiklerinde bu ailelerimizin onlara çeyiz yardımı yapıyoruz. Ev eşyası yardımı, beyaz eşya yardımı yapıyoruz. 13 yıldır sistemin eksiksiz bir şekilde işlediğini görüyoruz. Burada tek kriter var insanların nesebi, inancı, siyasi görüşü hiçbir şey burada kriter değil. Buradaki tek kriter yoksulluk kriteri. Dolayısıyla insanları araştırırken kesinlikle belediye başkanı olarak şahsım, gerekse diğer yönetim kadrosunda olan arkadaşlarımızın en ufak bir dahili söz konusu değil. Tamamen belirlenen kriterler doğrultusunda araştırmalar yapılır, ihtiyaç sahibi olanlara buradan yardım sağlanır. Her yıl yardım alanlar güncellenir. Eğer aile içerisinde 20 yaş üzerinde çalışabilecek bir genç birey varsa o aileye olan yardım kesilir. Diğer taraftan ailenin gelir düzeyi bin 400 liranın üzerine çıkmışsa yine o aileye yapılan yardımlar kesilir. Bunun gibi bir çok kriteri içerir bizim çalışmalarımız. Ayrıca buradan yardım alanlarla ilgili çalışabilecek konumdaki kişilere de iş konusunda vasıflı bireyler haline dönüştürmeyi hedefliyoruz ve iş sahibi olanların da tabi buradan destek alma ihtiyaçları ortadan kalkıyor.\" \'SIĞINMACILAR DA FAYDALANIYOR\' Kentteki sığınmacı ailelerin de \'Gıda Bankası\'ndan faydalandığını belirten Aydın, \"Bizim aylık olarak sürekli yardım verdiğimiz aile sayısı bin 200. Bu zamanla değişiyor ama ortalama bin 200 aileye sürekli biz yardım veriyoruz. Buna ilave olarak özellikle kış dönemlerinde özellikle inşaat sektörünün durması sebebiyle bu sayının arttığını görüyoruz. 5 bin aileye günlük yemek veriyoruz. Ramazan ayına özel bu gıda verdiğimiz aile sayısı 5 bine kadar çıkabiliyor. 40 ailemize bu sayı 80\'e 90\'a kadar çıkabiliyor. Sürekli üç öğün yemek yardımı yapıyoruz. Kriterlere uyan, ihtiyacı olan her kişiye bu yardımları yapıyoruz. Bu yardımları mültecilerimize de yapıyoruz. Her ay düzenli olarak 456 Afganlı, 193 Suriyeli, 54 İranlı, 22 Iraklı ve 6 Pakistanlı, 469 Türk olmak üzere toplam bin 200 ailenin gıda, giyecek ve odun ihtiyaçlarını karşılıyoruz\" dedi. \'YAŞLILARIN EVİNİ TEMİZLİYORUZ\' Hayatını idame ettiremeyen hasta ve yaşlıların 3 öğün sıcak yemek ihtiyacının karşılandığını, bulaşıklarının yıkandığını ve evlerinin de temizlendiğini belirten Başkan Aydın, \"Dolayısıyla burası çok kapsamlı çok fonksiyonel bir sosyal yardım modeli. Burada yemeklik malzemeyi alıp da yemek yapamayacak konumda insanlarımız da var. Yani hasta ve yaşlı insanlarımız da var. Bunlarla ilgili ise günde 3 öğün yemeklerini kendi evlerine götürürüz. Her götürdüğümüz yemekten önceki bulaşıklarını da alırız. Yani bir tarafta sıcak yemek ikram ederiz, bir tarafta da bulaşıklarını da alırız. Bu ailelerimizin hasta olanları ki bunlar genellikle yaşlı bireyler oluyor sağlıkla ilgili bakımları noktasında, haftalık evlerinin temizliği noktasında yine sosyal yardım kurumlarımızla beraber bu ailelerin ihtiyaçlarını diğer kurumlarımızla karşılamaya çalışırız\" diye konuştu. \'İNSANI İNSAN OLARAK GÖRÜYORLAR\' Ülkesindeki iç savaştan kaçarak, Sivas\'a gelen ve \'Gıda Bankası\'ndan yararlanan Afganistanlı Seraceddin Saidi ise şunları söyledi: \"Afganistan uyrukluyum. 6 senedir Türkiye\'de yaşıyorum. Türkiye Cumhuriyeti halkına, milletine ve devletine çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz İran\'da da yaşadık. Oranın yaşamıyla buranın yaşamı çok değişik. Yani orada insan yerine koymuyorlar. Burada insanı insan olarak görüyorlar. Her türlü yardımı yapıyorlar. Hiçbir sıkıntı yok. Şu ana kadar kimseden hiçbir kötülük görmedik, inşallah bundan sonra da görmeyiz. Devleti de yardımcı oluyor, milleti de yardımcı oluyor. Beni önce Antalya\'da yakalayıp Sivas\'a gönderdiler. Önce çok üzüldüm ama şimdi memnunum. Çocuklar okula gidiyor, ailecek yaşayıp gidiyoruz. Hayat Ağacı Derneği ekmeğimizi veriyor, gıda veriyor, giyim veriyor. Daha ne versinler Allah razı olsun, istediğimiz her şeyi veriyorlar. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın\'dan Allah razı olsun.\"