(Görüntülü Haber) Sigarayı bırakma sözü verenlere çekirdek

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, \'Dünya Akciğer Kanseri Günü\' sebebiyle stant açarak \'Sigara içme, çekirdek ye\' sloganıyla sigara bırakma sözü veren vatandaşlara çekirdek ikram etti. Gaziantep Üniversitesi önünde \'Dünya Akciğer Kanseri Günü\' nedeniyle stant açarak \'Sigara içme, çekirdek ye\' sloganıyla sigara kullanan vatandaşlara sigarayı bırakmalarını isteyen grup, söz verenlere çekirdek ikram etti. Gaziantep Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ercan Oğuz, \"17 Kasım Dünya Akciğer Günü dolayısıyla, sigara ve bunun gibi zararlı maddelerin yerine çekirdek gibi gıdaları tüketmelerini sağlamak için buradayız. Bizim Genç Konseyi Gençlik Merkezimizin, Çevre, Spor ve sağlık komisyonumuz tarafından bu çalışma yürütülüyor. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla bu çalışmayı yapmaktayız. Hedef kitlemiz gençler olduğu için standımızı buraya kurduk ve talep gayet iyi\" dedi.