(Görüntülü Haber) Sıfır kilometre aldığı otomobili, LPG sistemindeki sorun nedeniyle kullanamıyor (2)

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, maden mühendisi Şenol Avcı (58), 2014 yılında LPG\'li olarak satın aldığı sıfır kilometre otomobilini, 7 ay sonra gaz mekaniğinde ortaya çıkan arızanın ardından geri almayan firmaya dava açtı. Bilirkişi, arızanın tamir ile giderilebileceğini, aracın yenisi ile değiştirilmesine gerek olmadığına, LPG borularının ise çamurluk içinden geçirilmemesi gerektiğini belirtti. Avcı, otomobilde yapılan LPG sisteminin trafik ve araç güvenliği açısından tehlikeli olduğunu, 2.5 yıldan beri aracını hiç kullanmadığını söyledi. Türkiye Taşkömürü Kurumu\'nda çalışan maden mühendisi Şenol Avcı, 2014 yılında sıfır kilometre olarak satılan ve müşterinin isteği üzerine otomobil firmasının taktırdığı LPG\'li otomobili 57 bin liraya aldı. Aracı satın aldıktan 7 ay sonra otomobil ile Zonguldak\'tan İstanbul\'a yola çıkan Şenol Avcı, Düzce yakınlarında araç içinde bir koku hissetti. Aracın yanacağını düşünen Şenol Avcı, otomobili durdurup, panikle indi. Avcı, bir süre sonra aracı yetkili servise götürdü. Servis görevlileri, LPG montaj hatası nedeniyle aracın içine su sızdığını, otomobilin kurumaya bırakılması gerektiğini söyledi. Bir gün sonra aracı, aldığı yetkili satıcıya götüren Şenol Avcı, tamir istemediğini ve otomobilin kendisine ayıplı mal olarak satıldığını iddia ederek yenisi ile değiştirilmesini talep etti. Avcı\'nın talebi reddedildi ve LPG sisteminin garanti dışında olduğunu belirtildi. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE DAVA AÇTI Şenol Avcı, bunun üzerine Zonguldak Asliye Hukuk Mahkemesi\'nde, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun\'da belirtilen \'ayıplı mal satışı\' nedeniyle firmaya dava açtı. Mahkemenin isteği üzerine Bülent Ecevit Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerinden kurulu heyet iki ayrı rapor hazırladı. Raporlarda LPG sisteminin üretici firmanın garantisi altında olduğu, ancak araçta meydana gelen arızanın tamir ile giderilebileceği ve yenisi ile değiştirilmesine gerek olmadığı ifade edildi. Ayrıca raporda, aracın sol ön tekerlek iç kısmında çamurluk üzerine delik açılarak LPG sisteminin elektrik kablosunun geçirildiği, kablo etrafının yalıtım malzemesi ile çevrildiğinin görüldüğü, araç trafik ve araç güvenliği açısından LPG borularının kesinlikle araç kabini ve çamurluk içinden geçirilmemesi gerektiği belirtildi. 2.5 YILDAN BERİ ARACINI KULLANMIYOR Aracını 2.5 yıldır kullanmayarak evinin önünde beklettiğini belirten Şenol Avcı, şunları söyledi: \"Ben iade talep ettikten sonra mahkeme süreci başladı. Yetkili servis, aracı hiç görmediklerini ve LPG\'nin garanti dışı olduğunu iddia etti. Biz aracın serviste olduğunu gösteren videoları mahkemeye sunduk. LPG\'nin garanti içinde olduğunu kanıtladık. Bunlar \'Aracı tamir edelim, siz de aracı alın\' diyorlardı. Ben bunu istemedim. Bilirkişi incelemesinde ve bizim araştırmamızda LPG tarzı veya diğer araçların üretiminde çamurluk ve davlumbaz bölgesinde tesisat yapılmasının kesinlikle yasak olduğu söyleniyor. Bunun araç ve trafik güvenliği için tehlikeli olduğunu söylüyorlar. Bu araçla trafiğe çıktığınızda hem siz tehlikedesiniz hem de trafikteki bütün herkesi tehlikeye atıyorsunuz. Ben bunu Bilimi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı\'na gönderdim. Bakanlık firmayı uyardığını, firmanın da artık böyle araç üretmediğini söyledi. Benim açtığım mahkeme paranın iadesi veya başka şekilde sonuçlanacak ancak şu anda bu araçtan trafikte binlerce var. Bu araçlar trafikte tehlike saçıyor. Hiç kimse demiyor ki bu araçlar tehlike saçıyor, bunları toplayalım bakalım, demiyor. Başka ülkelerde egzozdan çıkan dumandan bile araçlar toplanırken, bizim ülkemizde 3 yıldan beri ben mücadele ediyorum.\" Bilirkişi raporlarında aracın ayıplı mal olduğunun kanıtlandığını ifade eden Avcı, \"Yavaş da olsa sonuca yaklaştık. Aracın ayıplı olduğu kanıtlandı. Bilirkişi araç iade edilmemeli diyor. Ona mahkeme karar verecek. Bilirkişi, mühendislik bilgisi ile burada ayıplı bir mal var mı yok mu onu tespit etmeli. Pert araç bile tamir edilir. Ben burada ayıplı mal satıldığını kanıtladığımı düşünüyorum\" diye konuştu.