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(Görüntülü Haber) Şifa arayanların 900 yıldan beri umut bağladığı sahabe mekanı

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)-MARDİN'in Derik İlçesi'ne bağlı Dumluca Köyü'ne bağlı Seydoş Mezrası'nda bulunan Hazreti Seydoş Türbesi, Türkiye'nin çeşitli kentlerinde şifa arayanların 900 yıldan beri uğrak mekanı arasında yer alıyor

08 Ekim 2017 13:27

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)-MARDİN\'in Derik İlçesi\'ne bağlı Dumluca Köyü\'ne bağlı Seydoş Mezrası\'nda bulunan Hazreti Seydoş Türbesi, Türkiye\'nin çeşitli kentlerinde şifa arayanların 900 yıldan beri uğrak mekanı arasında yer alıyor. Türbeye, genellikle felç ve akli dengelerini sonradan kaybedenler gelerek, şifa arıyor. Derik İlçesi\'ne 27 kilometre mesafede bulunan Dumluca Köyü\'ne bağlı Seydoş Mezrası\'nda bulunan Hazreti Seydoş Türbesi, her yıl şifa arayan binlerce kişinin uğrak mekanları arasında yer alıyor. Çok fazla bilinmemekle birlikte, bu türbeyi ziyaret ederek şifa bulan binlerce kişinin ağızdan ağıza dolaşan hikayelerini duyan ve felç yada akli dengesini sonradan kaybedenler türbeye gelerek şifa arıyor. Aynı ismi taşıyan Seydoş Mezrası\'nda yaşayan ve Hazreti Seydoş\'un torunlarından biri olduğunu anlatan Necat Durmaz, Hazreti Seydoş ile kardeşi Hazreti Sin (Zine yada Zeynep) türbesinin şifa arayanların umut bağladığı mekan olduğunu belirterek, \"Bu gördüğünüz mekan Hz. Seydoş Efendimiz\'indir. Hz.Peygamberimiz\'in sülalesindendir, 3 kardeştirler; Biri Hz.Seydoş\'un ve Hz. Sin (Zine-Zeynep) buradadır. Hz.Dod ise uzaklığı 2 kilometre aşağıda ovadadır. 3 kardeş olup, 3\'ü de burada şehit olmuşlar. Büyüklerimiz. yaşlı olanların anlattıklarına göre, 850-900 sene evvel şehit olmuşlar. Her yerden millet ziyaretlerine gelip, tavaf ediyorlar. Türkiye\'nin her yerinden buraya geliyorlar. Bizim Dumluca Köyümüz 26 sene evvel baraj altında kalınca, biz mekanına yakın olduk. Aynı adı taşıyan Seydoş Mezrası\'na taşındık. Hayırseverlerle burada mekanını yaptık. Etrafında evler yaptık, cami ve taziye evi yaptık. Allah razı olsun Kaymakam Beyimiz de bizlere yardım etti. Taziye evimizin gerekli onarımını yaptı\" dedi. Mezra sakinlerinden Hatip Durmaz da, Hazreti Seydoş türbe ziyaretçilerinin çok olduğunu, rivayet edilen suyun türbenin hemen dibinden ktığını söyledi. Suyun kendiliğinden kesildiğini, bir süre sonra yine kendiliğinden geldiğini anlatan Durmaz, jeoloji mühendislerinin de bu durumu çözemediğini kaydetti. Malabube Aşireti Güneydoğu Anadolu, Irak ve Suriye başta olmak üzere bir çok bölgeye dağılmışlardır. Bu aileye mensup olanlara \"Ucaxe Sin-u Seydoş\" derler. Malabube veya Şeyhanlı Aşireti günümüzde Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Batman, Bingöl, Erzurum, Bitlis, Adıyaman illeri ile İlçelerinde yaşamaktadırlar. Kabileler ve aileler halinde Doğu ve Güneydoğu\'daki tüm aşiretlerin arasında bulunurlar. Bu aileler Seyit\'dirler. Doğu ve Güneydoğu\'da Seyit soyuna dayanan birçok aşiret mevcuttur. Bismil, Çermik, Derik, Kızıltepe, Viranşehir, Siverek, Bozova, Birecik ve Suruç ilçelerinde bir çok Şeyxi aileleri yaşamaktadır. Tamamı kendilerinin Sin ve Şeydoş hazretlerinin soyundan olduklarını kabul etmektedirler. Sin ve Seydoş kardeşler, Mardin\'in Derik İlçesi\'ne bağlı Dumluca Köyü Seydoş Mezrası\'nda metfun olup, Türbeleri ziyaretçilerin akınına uğramaktadır. Seydoşun türbesinin yanında bir memba bulunmaktadır. Bu su ile zamanında yedi değirmen çalışıyordu. Şimdi ise önünde baraj yapılmıştır. Hz. Seydoş bazı zamanlarda bu suyu tamamen keserek mucizevi bir şekilde bir süre sonra bıraktığına inanılır. Yüz yıllardır devam eden bu sırrı henüz çözen olmamıştır. Sin ve Seydoş hazretlerinin 1280\'li yıllarda bu bölgeye Bağdat\'tan geldikleri sanılmaktadır. Bu zatlar, İslam dinini yaymak için mücadele etmişlerdir. Fakat daha sonra şehit edilmişlerdir. Bacıları Zine Hatun\'un kabri Seydoş\'un yanında bulunmaktadır. Bir de, Dod adında kardeşleri bulunmaktadır. Dod\'un mekanı ise Sin ve Seydoş\'tan ayrı bir yerde Derik mıntıkasında yüksekçe bir tepenin üzerindede olup, başucunda iri bir ağaç bulunmaktadır. Bu ağacın tek kök üzerinde açılan iki kolu vardır. Bu kollardan biri palamut diğeri mazıdır.

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