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(Görüntülü Haber) Şiddetli yağış karayolunu çökertti

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’da şiddetli yağmurun ardından İnegöl ile Yenişehir ilçeleri arasındaki karayolunda çökme meydana geldi

05 Aralık 2017 02:26

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’da şiddetli yağmurun ardından İnegöl ile Yenişehir ilçeleri arasındaki karayolunda çökme meydana geldi. Karayolu ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Bursa’nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden şiddetli yağış sırasında karayolunun İnegöl’ün Hamzabey mahallesi mevkiinde saat 20.00 sıralarında çökme yaşandı. Sürücülerin haber verilmesi ile jandarma ve trafik ekipleri olay yerine gelerek güvenlik önlemi aldı. Karayolunda trafik akışı durduruldu. Yenişehir’den İnegöl’e geliş ile İnegöl’den Yenişehir’e gidiş yönlerinde trafik tamamen durdu. Yolun kapanmasıyla uzun araç kuyruğu oluştu. Karayolu çalışmalarını üstlenen firma yetkilileri çöken yol üzerindeki yoğun suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. Çökme olayının ardından Jandarma Trafik timi, Yenişehir’den gelen araçlar köy yollarına yönlendirilirken, İnegöl’den Yenişehir’e gitmekte olan araçlar ise geri çevrildi. Ekiplerin iş makineleriyle çöken yolu onarma çalışmaları sürüyor.

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