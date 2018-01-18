T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Şiddetli rüzgar kemeri devirdi, vapur seferleri iptal oldu (ek)

AYAKLARINDA ÇÖP POŞETLERİYLE AKILLI BİNAYA GİRDİLER İZMİR, (DHA) İzmir'de yağmur sularının özellikle Alsancak'ta cadde ve sokakları göle dönüştürdüğü yerde ilginç görüntüler oluştu

18 Ocak 2018 18:45

AYAKLARINDA ÇÖP POŞETLERİYLE AKILLI BİNAYA GİRDİLER İZMİR, (DHA) İzmir\'de yağmur sularının özellikle Alsancak\'ta cadde ve sokakları göle dönüştürdüğü yerde ilginç görüntüler oluştu. Deniz kenarında yürüyen bir sokak köpeği denizin yükselmesi ve karayla birleşmesiyle sanki deniz üzerinde yürüyor gibi bir görüntü oluştu. Etrafı sularla çevrili köpek, hareketsiz kaldı. İtfaiye ekipleri rögar kapaklarını açarak suyu tahliye etmeye çalıştı. Kapakların açılmasıyla kenti pis koku sardı. Kordon\'da bulunan İzmir Ticaret Odası\'nın yeni yaptırdığı akıllı binasına sabah saatlerinde giren çalışanlar, ayaklarına, bellerine kadar uzanan mavi ve siyah renkli çöp poşetlerini geçirmek zorunda kaldı. Su tahliyesi konusunda işyeri sahipleriyle belediye ekipleri arasında tartışma yaşandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AYAKLARINDAPOŞETLERİYLE AKILLI BİNAYA GİRDİLER İZMİR DHAAlsancakDenizEtrafıKapaklarınKordonTicaret OdasıSu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24