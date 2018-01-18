(Görüntülü Haber) Şiddetli rüzgar kemeri devirdi, vapur seferleri iptal oldu (ek)

AYAKLARINDA ÇÖP POŞETLERİYLE AKILLI BİNAYA GİRDİLER İZMİR, (DHA) İzmir\'de yağmur sularının özellikle Alsancak\'ta cadde ve sokakları göle dönüştürdüğü yerde ilginç görüntüler oluştu. Deniz kenarında yürüyen bir sokak köpeği denizin yükselmesi ve karayla birleşmesiyle sanki deniz üzerinde yürüyor gibi bir görüntü oluştu. Etrafı sularla çevrili köpek, hareketsiz kaldı. İtfaiye ekipleri rögar kapaklarını açarak suyu tahliye etmeye çalıştı. Kapakların açılmasıyla kenti pis koku sardı. Kordon\'da bulunan İzmir Ticaret Odası\'nın yeni yaptırdığı akıllı binasına sabah saatlerinde giren çalışanlar, ayaklarına, bellerine kadar uzanan mavi ve siyah renkli çöp poşetlerini geçirmek zorunda kaldı. Su tahliyesi konusunda işyeri sahipleriyle belediye ekipleri arasında tartışma yaşandı.