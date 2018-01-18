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(Görüntülü Haber) Şiddetli rüzgar kemeri devirdi, vapur seferleri iptal oldu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de şiddetli rüzgar nedeniyle Konak Belediyesi’nin yılbaşı süslemeleri için yaptığı kemer devrildi

18 Ocak 2018 13:13

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de şiddetli rüzgar nedeniyle Konak Belediyesi’nin yılbaşı süslemeleri için yaptığı kemer devrildi. Kemerin gece devrilmesi faciayı önlerken, şiddetli rüzgardan deniz ulaşımı da etkilendi. İZDENİZ olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerin iptal edildiğini açıkladı. Konak Belediyesi’nin yılbaşı kutlamaları çerçevesinde yaptığı süslemelerden olan Alsancak’taki Şevket Özçelik Sokak’ta bulunan ışıklı kemer, saatte 35 kilometre hızla esen şiddetli rüzgar nedeniyle gece saatlerinde devrildi. Gazi İlköğretim Okulu\'nun köşesinde bulunan ve gündüz saatlerinde binlerce kişinin geçtiği sokaktaki kemerin gece devrilmesi olası bir faciayı önledi. Konak Belediyesi zabıta ekipleri, kemerin etrafına güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Öte yandan şiddetli rüzgardan deniz ulaşımı da etkilendi. İZDENİZ olumsuz hava şartları nedeniyle seferlerin iptal edildiği duyurdu. İZDENİZ’den yapılan açıklamada “Sayın yolcularımız, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm yolcu ve araba vapuru seferleri geçici süre iptal edilmiştir\" denildi.

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