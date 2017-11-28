(Görüntülü Haber) Şiddet uyguladığı eşini almaya gitti, kayınbiraderini öldürdü

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da şiddet uyguladığı için kendisini terk eden eşini dönmeye ikna için gittiği kayınpederinin evinde, kayınbiraderlerinden Yasin Durdu\'yu öldüren (26), Fatih Durdu\'yu (21) da ağır yaralayan Maşallah K.\'nin (30) sorgusu sürüyor. Olay, dün akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesinde bulunan Yeni Metal Sanayi Sitesi\'nde meydana geldi. Maşallah K., 1 yıl önce Pınar K. ile evlendi. Çiftin bu evlilikten bir çocukları oldu. Maşallah K., bir süre sonra eşine şiddet uygulamaya başladı. Bunun üzerine genç kadın, eşyalarını toplayıp babasının evine gitti. Dün akşam işten döndüğünde eşini evde bulamayan Maşallah K., Pınar K.\'yi ikna etmek için kayınpederinin evine gitti. Burada Maşallah K. ile kayınbiraderleri Yasin Durdu ve Fatih Durdu arasında kavga çıktı. Tarafları, araya giren komşuları ayırdı. Kayınbiraderinin evinden ayrılan Maşallah K. kısa bir süre sonra babası Ahmet K. (57) ile kardeşleri Ferhat K. (32) ve Hamza K.\'yi (28) yanına alıp döndü. Taraflar arasında başlayan tartışma, bu kez silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında üzerindeki tabancasını çıkaran Maşallah K., kayınbiraderlerine ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan kardeşlerden Yasin Durdu kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi, Fatih Durdu ise yoğun bakıma alındı. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Maşallah K. ile birlikte babası ve kardeşlerini gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.