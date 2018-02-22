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(Görüntülü Haber) Şiddet gören kadınları yüzde 88'i şiddeti kurumlara bildirmiyor

Yasin DALKILIÇ KAYSERİ,(DHA)Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme Merkezi Müdürlüğü tarafından Çalışma ve İş Müdürlüğüne bağlı çalışanlara Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Semineri verildi

22 Şubat 2018 13:34

Yasin DALKILIÇ KAYSERİ,(DHA)Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme Merkezi Müdürlüğü tarafından Çalışma ve İş Müdürlüğüne bağlı çalışanlara Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Semineri verildi. Yapılan seminerde eğitim ve gelir durumu kötü olan kadınların daha çok şiddete maruz kaldığı ortaya çıktı. Şiddet Önleme Merkezi Müdürlüğü tarafından Kamu kurumlarından Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Semineri bu hafta Çalışma ve İş Müdürlüğünde yapıldı. Kadına yönelik şiddetle ilgili katılımcılara brifing veren Sosyal Hizmet Uzmanı Hilal Kavafoğlu, kadınların maruz kaldıkları şiddetin fiziki ve cinsel olmak üzere ekonomik ve duygusal şiddete maruz kaldığını belirterek Dünyada her 3 kadından biri eşi ya da birlikte olduğu erkek tarafından fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalıyor. Öldürülen kadınların faili yüzde 38 oranında eşi ya da erkek arkadaşıdır. Evliliği biten her 6 kadın 1\'i eski eşi tarafından şiddet görüyor. Türkiye\'de 2014 yılında yapılan Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet araştırmalarına göre kadınların yüzde 36\'sı eşi ya da birlikte olduğu erkeklerin fiziksel, yüzde 12 cinsel şiddete maruz kalıyor dedi. Şiddetin en çok kadınlara, çocuklara, yaşlılara, engellilere ve kimsesizlere uygulandığını ifade eden Kavafoğlu, bu insanlara şiddet uygulanmasının nedeninin savunmasız olduğunu belirterek İlkokulu ve okulu bitiremeyen kadınlar, gelir düzeyi yüksek olmayan kadınlar daha çok şiddet görüyor. Eğitim, şiddetin azalmasına çok büyük katkı sunuyor. Çünkü şiddet sonucu kurum ve kuruluşları başvuran kadın sayısı çok az. Ülkemizdeki kadınların yüzde 88\'i gördüğü şiddet için hiçbir kuruma başvuru yapmıyor. yüzde 7\'si polise, yüzde 3\'ü savcılığa, yüzde 2\'si Sağlık kuruluşuna başvuruyor diye konuştu.

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