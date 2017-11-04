(Görüntülü Haber) Sıcaklıklar 4 derece yükseldiğinde şehirler kaybolacak, yarım milyar insan etkilenecek

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Kasım (DHA) – Bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre sıcaklıklar 2100 yılında toplam 3 derece yükseldiğinde Şangay, İskenderiye, Rio, Osaka ve Miami küresel ısınma sebebiyle 2 metre yükselen deniz sularının altında kalacak. Yarım milyardan fazla insanın suların yükselişinden etkileneceği öngörülüyor.



Kar amacı gütmeyen İklim Merkezi (Climate Central) kuruluşundaki bilim adamlarının çalışmasına göre deniz sularının yükselişinden en çok Asya kıtasındaki şehirler etkilenecek.



Climate Central Deniz Seviyeleri ve Etkileri Başkan Yardımcısı Dr. Ben Strauss \"Eğer gezegeni 4 derece ısıtırsak olacaklar gerçekten çok ürkütücü ve üzücü. Birçok ünlü abide ve anıt ve birçok şehir deniz suları altında kalacak. Kıyı şehirlerde yaşayan yarım milyardan fazla insan suların yükselişinden etkilenecek\" dedi.



Paris İklim Anlaşması uyarınca dünya çapında neredeyse tüm hükümetler sıcaklık artışını 2 derece ile sınırlandırmayı hatta bu hedefi 1.5 dereceye kadar çekmeyi hedefliyor. Fakat bilim insanlarının son tahminlerine göre karbon salınımları sebebiyle 2100 yılı itibariyle yerkürede sıcaklıkları 3 derece artacak.



Rapora göre suların yükselerek formunu değiştirdiği şehirlerde milyonlarca insanın hayatı ciddi ölçüde etkilenecek. Şangay’da 17.5 milyon, Hong Kong’da 7 milyon ve Osaka’da 5.2 milyon insanı etkilemesi öngörülen su yükselmesinin, İskenderiye’de 3, Hague’da 2.5, Miami’de 2.7 ve Rio de Janerio’da 1.8 milyon insanın hayatını etkilemesi bekleniyor.



Birleşmiş Milletler de geçtiğimiz hafta tüm hükümetleri Paris Anlaşması’na uymaya çağırmış, anlaşmaya uygun davranılsa dahi hedefleri tutturmanın imkansız olduğunu söylemişti.