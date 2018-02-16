(Görüntülü Haber) SGK, yaşlı kadından fazla ödeme iddiasıyla 2 bin 381 lira istiyor

ESKİŞEHİR, (DHA)- SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK), Eskişehir\'de vefat eden Bağ-Kur emeklisi eşinden dolayı ayda 900 lira maaş alan Ülker Ay\'a (79), 2 bin 381 lira 58 kuruş fazla ödeme yapıldığını belirterek, bunu maaşından keseceğini bildirdi. Şirintepe Mahallesi\'nde oturan Ülker Ay, 1995 yılında vefat eden Bağ-Kur emeklisi eşinden 900 lira maaş aldığını belirtti. SGK\'nın gönderdiği yazıda 1995 yılından bu yana kendisine toplam 2 bin 381 lira fazla ödeme yapıldığının bildirildiğini söyleyen Ülker Ay, \"Çocuklarımın yanında duruyorum. Aldığım maaş ile çocuklarıma katkı sağlıyordum. Şimdi her ay maaşımın dörtte biri fazla ödemeye kesilecek\" dedi. Ülker Ay\'ın damadı Kazım Toral da \"Kayınvalidem Bağ-Kur\'dan 900 lira maaş almakta. Ancak SGK kendisine yanlış ödeme yapıldığından dolayı 2 bin 381 lira 58 kuruş parayı geri istiyor. Burada kurumun hatasını yaşlı bir kadın çekiyor. Bu kadın hasta ve yürüyemiyor. Kalp hastası, ayaklarında kireçlenme var. Kayınvalidem bu şekilde nasıl gidecek işlemlerini yapacak? Burada kurumun hatasını neden bir yaşlı kadın çekiyor. Görevli memurlar neden zamanında işlerini düzenli yapmazlar?\" diye konuştu. Kazım Toral\'ın telefonla görüştüğü SGK yetkilisi, fazla ödemenin maaşından 4\'te bir oranında kesileceğini, bunun da ayda 225 lira olacağını belirtti. SGK\'nın Ülker Ay\'a gönderdiği borç bildirim belgesinde 2 bin 381 lira 58 kuruş yersiz ödeme yapıldığı belirtiliyor.