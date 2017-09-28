(Görüntülü Haber) Seyir halindeki otomobildeki patlama korkuttu

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde seyir halindeyken bir otomobilde meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangın, paniğe neden oldu. Ölen ya da yaralanın olmadığı patlamanın, otomobilin eskiyen benzin hortumundaki sızıntı nedeniyle meydana geldiği belirlendi.



Güllük Caddesi Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde bugün saat 19.00 sıralarnıda seyir halindeki Baykan Çelik yönetimindeki 07 GLY 19 plakalı otomobilde patlama meydana geldi. Aracın motor kısmındaki patlamanın ardından yangın çıktı. Sürücü Baykan Çelik ve eşi Seval, 2 yaşlarındaki kızlarını da alarak alevler içinde kalan otomobili terk etti. Patlama sesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, caddeyi trafiğe kapatarak itfaiyeden yardım istedi. Bu sırada araca yangın söndürme tüpleriyle müdahale eden polis, çevredeki vatandaşları sakinleştirdi. Kısa süreli paniğin ardından çevredekiler de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın, itfaiye ekipleri gelinceye kadar söndürüldü. Soğutma çalışması yapan itfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede, patlamanın otomobilin eskiyen benzin hortumundaki sızıntı nedeniyle meydana geldiğini tespit etti.



Olaydan ailesiyle yara almadan kurtulan Baykan Çelik, “Kızımı hastaneden aldım, eve gidiyorduk. Bir anda patlama oldu, sonra da motor kısmında yangın çıktı. Ne olduğunu anlamadık. Kızım ve eşim biraz korktu, ama çok şükür bir şey olmadı\" dedi.



Yangına müdahale eden vatandaşlardan Turgay Kökkaya ise, “Evde oturuyordum, bir anda patlama sesi duydum. Emniyet binası önünde olması akıllara kötü şeyler getirdi. Gelip müdahale ettik, söndürdük\" diye konuştu.



İncelemelerin ardından otomobil çekici yardımıyla otoparka götürülürken, cadde yeniden trafiğe açıldı.