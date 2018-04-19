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(Görüntülü Haber) Seyir halindeki kamyon alev aldı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, seyir halindeki kamyonun şoför bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı

19 Nisan 2018 20:47

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, seyir halindeki kamyonun şoför bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kamyonda hasar meydana gelirken, sürücü İsmail Acar kolundan yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında, Kepez ilçesi Altıayak Mahallesi Recep Gürbüz Caddesi\'nde meydana geldi. İsmail Acar yönetimindeki 07 FVY 87 plakalı kamyonun şoför bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kamyonu yol kenarına park eden sürücü Acar, 112 Acil Çağrı Merkezi\'ni arayarak, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada, çevredekiler de bahçe hortumu ve yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip, yangını söndürdü. Yangın nedeniyle kamyonda büyük çapta hasar meydana gelirken, sürücü İsmail Acar ise alevleri söndürmeye çalışırken, sol kolundan hafif yaralandı. 

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