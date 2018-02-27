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(Görüntülü Haber) Seydişehir'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Seydişehir ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

27 Şubat 2018 15:45

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Seydişehir ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü ile Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik bugün Seydişehir ve Antalya\'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Emrah N., Emrah C., Hasan B., Fatih D., Mehmet P. ve Osman B. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada bir miktar eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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