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(Görüntülü Haber) Sevgilisini arayıp intihar etti

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - Kadıköy'de dövmecilik yapan 39 yaşındaki Şara Çopur, sevgilisini arayıp intihar edeceğini söyledikten sonra iş yerinde kendisini asarak intihar etti

11 Aralık 2017 12:17

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - Kadıköy\'de dövmecilik yapan 39 yaşındaki Şara Çopur, sevgilisini arayıp intihar edeceğini söyledikten sonra iş yerinde kendisini asarak intihar etti. Rasimpaşa Mahallesi Misak-ı Milli Sokak\'ta saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda 39 yaşındaki Şara Çopur, iş yerinde kendisini asarak intihar etti. İddiaya göre, Gebze\'de bulunan sevgilisini arayan Çopur, intihar edeceğini söyledi. 155 Polis İmdat hattını arayarak durumun bildirilmesi üzerine Çopur\'un iş yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kapının açılmaması üzerine kapının camını kırarak içeri girdi. Ekipler burada Çopur\'un cansız bedeniyle karşılaştı. YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Çopur\'un eski eşi, oğlu ve sevgilisi gözyaşlarına boğuldu. Olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Çopur\'un cansız bedeni cenazesi otopsi yapılmak üzere Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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