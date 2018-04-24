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(Görüntülü Haber) Sevgilisi barışma teklifini reddedince ölmek istedi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da demirci ustası M

24 Nisan 2018 20:45

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da demirci ustası M.Y. (48), barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisinin oturduğu apartmanın karşısındaki 5 katlı binanın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulundu. M.Y., polisin 1 saatlik çabası sonucu ikna edilerek, binadan indirildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi\'ndeki bir binada meydana geldi. 5 katlı binanın çatısında bir kişi olduğunu görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polise, kendisini terk eden sevgilisinin barışma teklifini kabul etmediğini söyleyen M.Y., intihar edeceğini belirtti. Sevgilisinin karşı binada oturduğunu aktaran M.Y., zaman zaman \'Hülya\' diye bağırdı.

Polisin 1 saatlik çabası sonucu ikna edilerek binadan indirilen M.Y., ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

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