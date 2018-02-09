(Görüntülü Haber) Sevgililer için suda 100 bin lale (1)

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da Sevgililer Günü\'ne özel, kimyasal ilaç ve gübre kullanılmadan, suda 100 bin lale üretildi. Antalya\'daki \'Flash Tarım\' firması tarafından sadece su kullanılarak, yaklaşık 5 yıldır lale üretiliyor. Serik ilçesine bağlı Belek beldesinde, 500 metrekarelik serada, Hollanda\'da uygulanan ve sadece su kullanılarak, yapılan üretim modelini hayata geçiren firma, 14 Şubat Sevgililer Günü için topraksız tarım uygulamasıyla kimyasal ilaç ve gübre kullanılmadan üretilen lalelerden 5 renkte, 100 bin adet hazırlattı. Suda lale üretimini anlatan ziraat mühendisi Anıl Yolcular, Hollanda\'dan getirilen lale soğanlarının su kaplarında, soğuk hava deposunda 4 ile 8 hafta arasında, 7- 8 derecede bekletilip, soğuklama ihtiyacı karşılandıktan sonra seraya çıkarıldığını söyledi. Yolcular, serada da su dolu kasalar içinde bekletilen lalelerin 21- 25 gün sonra hasadının yapıldığını kaydetti. 500 metrekarelik serada, yaklaşık 4 aylık süreçte 250 bin lale üretim kapasitesi olduğunu belirten Yolcular, üretimde su dışında, kimyasal ilaç, gübre ya da başka materyal kullanılmadığını vurguladı. TOPRAKTA ÜRETİMİN 5 KATI Suda üretilen lalelerin tamamen iç pazara sunulduğunu aktaran Anıl Yolcular, “5 yıl önce başlattık ve Türkiye\'de bu şekilde üretim yapan tek firmayız. Toprakta 500 metrekarelik alandaki üretimle suda üretim arasında neredeyse 5 kat fark var. Biz bu alanda örneğin 100 bin adet üretirken, toprakta aynı büyüklükteki alanda 20-25 bin adet lale üretilebilir\" dedi. SEVGİLİLER GÜNÜ EN ÇOK İSTENDİĞİ DÖNEM Suda ürettikleri lalenin en çok talep gördüğü dönemin 14 Şubat Sevgililer Günü olduğunu vurgulayan Yolcular, “Sevgililer Günü için şu an depomuzda stokluyoruz. Yoğun talep var. Sevgililer Günü\'nde ciddi satış bekliyoruz. Kırmızı, sarı, beyaz, pembe, mor renkte lalemiz var. Kış aylarında Türkiye\'de lale üretilmediği için bu dönemdeki özel günlerde lale ithal ediliyor. Ancak başlattığımız üretimle, bundan böyle kış aylarındaki lale ithalatı ciddi ölçüde azalacaktır\" diye konuştu.