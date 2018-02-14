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(Görüntülü Haber) Sevgililer Günü'ne özel 'Aşk Yolu'nda ilginç sözler

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla kurulan 'Aşk Yolu', yoğun ilgi gördü

14 Şubat 2018 17:34

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla kurulan \'Aşk Yolu\', yoğun ilgi gördü. Kentte bulunan bir alışveriş merkez içerisine kurulan \'Aşk Yolu\'nun girişine, Sevgililer Günü için mesajlar yazılması amacıyla not kağıtları bırakıldı. Bazı kişiler kağıtlara sevdiğinin adını, bazı kişiler ise tuttuğu futbol takımını yazdı. Notlar, ataşlarla iplerle kurdelelere tutturuldu. Yoğun ilgi gören \'Aşk Yolu\'na gelenlerin yazdığı notlar arasındaki, \'Beni sosyal medyadan ve her taraftan engelleyebilirsin ama buradan engelleyemezsin, ağabey yok ki\' notu dikkat çekti. Rusya\'dan Malatya\'ya gelen Nailia Karataş, eşine aşkını ve kalp içine ülkesi ile Türkiye\'nin adını yazdığını söyledi. Barışhan Candemir (15) ise sevdiği kız için \'Bakma bana öyle, bir gülüşüne özgürlüğümü infaz ederim\' cümlesini kağıda yazıp, astığını belirtti. AVM\'de \'Aşk Yolu\'nda yürüyen vatandaşlar 14 Şubat\'a özel uygulamayı anlamlı ve iyi bulduklarını söyledi.

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