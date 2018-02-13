(Görüntülü Haber) Sevgililer Günü nedeniyle kütüphaneyi gül bahçesine çevirdiler

İSTANBUL, (DHA) - BAĞCILAR Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle kitap sevdalılarına anlamlı bir sürpriz yaptı. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi’ne gelen gençler, masalarına bırakılmış üzerinde “En güzel sevgili kitaptır” yazılı not olan gül ile Tolstoy’un “İnsan ne ile yaşar” isimli kitabıyla karşılaştı. Gül bahçesine çevrilen kütüphanede gençlerin yüzlerindeki şaşkınlık bir süre sonra yerini gülümsemeye bıraktı. 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Bağcılar Belediyesi, farklı bir etkinliğe imza attı. Bu özel günde kütüphaneyi tercih edenler için bir sürpriz hazırlandı. Günler öncesinden kalp şeklindeki not kağıtlarına daha romantik olsun diye el yazısıyla “En güzel sevgili kitaptır” yazıldı. Bu notlar daha sonra kırmızı güllere yapıştırıldı. Kütüphane görevlileri tarafından sabah erken saatlerde güller ve Tolstoy’un “İnsan Ne İle Yaşar” adlı kitabı masaların üzerine bırakıldı. Sabah saatler 08.30’u gösterdiğinde kapıların açılmasıyla kütüphane müdavimleri içeri girmeye başladı. Oturmak için masaya giden gençler gül ve kitabı görünce şaşkın vaziyette çevresine bakındı. Daha sonra el yazısı ile yazılmış özel notu okuyunca da “14 Şubat Sevgililer Günü” deyip gülümsemeye başladı. Bu sürpriz nedeniyle kütüphane gül bahçesine döndü. Kimi cep telefonunu çıkarıp fotoğraf çekerken kimi de bu manzara karşısında duygulandı. Sürprizin etkisini üzerinden atamayıp dakikalarca gülü inceleyende oldu notu defalarca okuyan da. “18 YILLIK HAYATIMDA İLK KEZ BİRİNDEN GÜL ALIYORUM” Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi’nde sürprizi yaşayan gençler şaşırdıklarını ve çok memnun kaldıklarını belirtti. Kitap ve gülün mantıklı bir hediye olduğunu söyleyen Büşra Aydın, “Önce gülün kokusu geldi. Masada gördüğümde ise çok mutlu oldum. Bağcılar Belediyesi tarafından çok güzel bir jest yapıldı. Bence bunlar Sevgililer Günü’nde verilecek en mantıklı hediyeler. Kitap okumayı zaten çok seviyordum. Notu da çok beğendim. İlk kez böyle bir şey yaşıyorum” dedi. Hasan Ilık ise “Güllerle karşılaşınca çok heyecanlandım. 18 yıllık hayatımda ilk kez birinden gül alıyorum. Bu yüzden Lokman başkana çok teşekkür ediyorum. Çok ince düşünülmüş güzel bir sürpriz. Bağcılar Belediyesi çok farklı bir belediye. Bu farkını da ortaya koydu. Notta ‘En güzel sevgili kitaptır’ yazıyor. Bence de çok doğru. Yegane tesellimiz kitaplar. Biz kitaplarla mutlu olan insanlarız” şeklinde konuştu. “EN GÜZEL SEVGİLİ KİTAPTIR” Cihan Asanatuci, “Sürekli bir sınav temposu ve stresi içinde olduğumuz için özel bir gün olduğunun farkında değiliz. Gülleri görünce ‘Ne oluyor burada?” dedim sonra 14 Şubat aklıma geldi. Mutlu olduk. Bir şeylerin değiştiğini görmek bizi mutlu etti. Motive olduk. Bizi düşünen insanlar olduğunu daha iyi görmüş olduk”ifadelerini kullandı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da, “Bugün herkesin sevgisini göstereceği sevgilisi başkadır. Kimi annesine, kimi eşine, kimi arkadaşına karşı duygularını bugün gösterecektir. Biz de kitapları sevgili edinmiş kardeşlerimiz için bu özel günde kütüphanede onlarla beraber olmayı tercih ettik. En güzel sevgili olan kitapları bir ömür boyu okumalarını tavsiye diyorum. Ayrıca Dünya Öykü Günü olması sebebiyle de Tolstoy’un kitabını kendilerine hediye ettik” dedi.