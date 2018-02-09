(Görüntülü Haber) Sevgililer günü için ilginç hediye

Şeyda AŞATIR KAYSERİ,DHA) SEVGİLİLER Gününün yaklaşmasıyla beraber, çiftleri hediye telaşı sardı. Kayseri\'de bir mağazanın ilginç sevgililer günü konsepti \'aşk konservesi\' ilgi gördü. Aşk konservesinin içinde küçük notlar ve gül yaprakları bulunuyor. Kayseri\'de Yer Altı olarak bilinen çarşıda, bir mağazanın sevgililer günü için hazırladığı ilginç konseptler ilgi görüyor. İçinde notlar ve gül yaprakları olan Aşk konservesi, aşk çeki ve aşkıbiyotik dikkat çeken hediye çeşitlerinden. Aşk çeki ile sevgililer birbirlerine not yazıp veriyorken, aşkıbiyotiğin içinde ise iki tane küçük güzel sözlerin yazılı olduğu hap bulunuyor. 365 GÜN BOYUNCA HATIRLAMAK İÇİN Esnaf Mehmet Aktaş, bu yılın en çok dikkat çeken ürünlerini 5 ile 50 Tl arasında değişen fiyatlarla sattıklarını söylüyor. Aktaş Aşk Bankası, aşk çeki dediğimiz ürünü sevgililer günü dolayısıyla satışa sunduk ve en ilgi çeken ürünlerimizden bir tanesi. Her gün birbirlerine güzel notlar yazarak, yapraklarını yırtarak birbirlerine baylı bayanlı hediye edecekler. Aşkıbiyotik var birde, içinde reçetesi olan içinde iki tane not kağıdı ve iki kapsül var. Kapsülün içinde de tekrardan not kağıdı var. Sevgililer günü için özel aşk konservesi getirdik. Seni sevdiğimi, 365 gün boyunca her gün hatırlaman için. İçinde kuru güllerimiz ve güzel sözler var. sözleriyle anlatıyor ERKEN SEVGİLİLER GÜNÜ ALIŞVERİŞİ Gümüş kolyelerin de yine çiftlerin tercihleri arasında yer altığını kaydeden Aktaş, \'Kolyelerimizde, çok güzel ilgi gören modellerimiz bulunuyor. İçi açılan, isim yazılan ve fotoğraf koyulan kolyelerimiz var. Bu senenin en çok satılan ürünlerinden biri gümüş kolyedir. Sevgililer günü hediyesi almak için müşteriler yeni yeni gelmeye başladılar. Vakti olanlar daha önceden alıp, daha rahat alışveriş yapıyorlar, ürünleri daha iyi inceliyorlar diyor