(Görüntülü Haber) Sevgililer Günü, düğün, doğum günü için özel pul

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN PTT Başmüdürü Cemal Saraç, kurumların çeşitli tanıtım faaliyetlerinin yanı sıra bazı kişilerin de sevgililer günü, düğün, doğum günü, evlilik yıl dönümü, mezuniyet töreni ile anneler ve babalar günü için kişisel pul bastırdıklarını söyledi. PTT’nin kişisel pul hizmetine son dönemde ilgi artarken, birçok kişi, kurum ve kuruluş tarafından özel pul siparişi veriliyor. Samsun PTT Başmüdürü Saraç, kişi veya kurumlarca seçilen fotoğraf, amblem ve logolar kullanılarak, talep üzerine sevgililer günü, düğün, doğum günü, evlilik yıl dönümü, mezuniyet töreni ile anneler ve babalar günü için kişisel pul bastırıldığını belirtti. Kişisel pul hizmetinin 2005 yılında, PTT’nin 165’inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında uygulanmaya başlandığını belirten Saraç, \"Vatandaşlarımız, kurum ve kuruluşlar tarafından oldukça ilgi görmektedir. Müşterilerimizin talepleri alınarak, 10 gün içerisinde basım işlemleri başmüdürlüğümüzde bulunan kişisel pul makinesinde tamamlanarak, teslim edilir. Kişisel pul, mektup postası ve kurye ve kargo gönderilerinin ücretlendirilmesinde kullanılabilir. Kişisel pul sahipleri yaptırmış oldukları pullarını gönderilerinin üzerine yapıştırarak, ayrı bir renk ve değer katabilirler. Ayrıca ücret alınmaz, müşterilerimiz pullarını hatıra hediye amaçlı da yaptırabilirler\" dedi. Samsun\'un, Türkiye’de pul baskı makinesinin bulunduğu 5 ilden biri olduğunu kaydeden Cemal Saraç, “Kişisel pul; yatay, dikey, kalpli ve yuvarlak perforajlı basılabilmektedir. Ayrıca istenildiğinde farklı şablonlarda, özel tasarım blok olarak da basım yapılabilmektedir. Sipariş sayısı en az 25 adet ve katları şeklinde olmalıdır. Kişisel pul ücreti, kişisel pul üzerine basılacak bedeline her bir pul için 25- 100 adet arası siparişlerde 45 kuruş, 125- 500 adet arası siparişlerde 30 kuruş, 525 adet ve üstü siparişlerde 20 kuruş hizmet bedeli ilave edilerek ücretlendirilmektedir. Başmüdürlüğümüzce, 2017 yılı içerisinde 13 adet tüzel kişi ve 11 adet gerçek kişi olmak üzere toplam 24 müşterimize 18 bin adet kişisel pul basılmıştır. Kişisel pul basımı yapılan müşterilerimiz arasında Samsun’un Vezirköprü, Yakakent, Alaçam, Canik, Tekkeköy, Ayvacık, İlkadım belediyeleri de yer almaktadır\" diye konuştu.