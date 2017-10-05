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(Görüntülü Haber) Serviste unutulan anasınıfı öğrencisini kurtaran öğretmenlere 'Başarı Belgesi'

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)-TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde servis aracında unutulan anasınıfı öğrencisi 4 yaşındaki E

05 Ekim 2017 21:40

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)-TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde servis aracında unutulan anasınıfı öğrencisi 4 yaşındaki E.K.\'yı kurtaran öğretmenler Ufuk Kurt ile Aydın Elibol\'u Kaymakam Levent Kılıç, \'Başarı Belgesi\'yle ödüllendirdi.

Çorlu\'nun Alipaşa Mahallesi\'ndeki Atakent İlkokulu\'nun anasınıfının erkek öğrencisi E.K.,sabah evinden okul servisi ile okula gitti. Öğrenciler servisten inip sınıflarına girerken, servisin kadın sürücüsü D.T., minibüsün kapılarını kapatıp uzaklaştı. Öğretmen Faize Savaşçıoğlu, E.K.\'nın sınıfta olmadığını görünce telefonla aradığı annesi, çocuğunu servisle okula gönderdiğini söyledi. Bu sırada okulun nöbetçi öğretmenleri Ufuk Kurt ile Aydın Elibol, başında kalabalık gördüğü servis aracının yanına gittiklerinde unutulan E.K.\'nın içeride ağladığını gördü. Öğretmenler, E.K.\'yı, yönlendirip kapısını açtırdıkları servisten çıkardı.

Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, minik öğrenciyi kurtaran öğretmen Ufuk Kurt ile Aydın Elibol\'u başarı belgesi ile ödüllendirdi. Kılıç, öğretmenlere teşekkür ederek, \"Küçük öğrencimiz okuluna getirildiği sırada diğer büyük öğrenciler araçtan inince içeride kalmış ve araç görevlileri tarafından da fark edilmemiştir. Öğretmenlerin aileye haber vermesi sonucu diğer velilerle birlikte çocuğumuz kilitli kaldığı yerden kısa bir süre sonra çıkartılmış ve herhangi bir aksiliğe mahal verilmemiştir. Bunun için öğretmenlerimize teşekkür ediyorum\" dedi.

Minik öğrenciyi minibüste unutan servis sürücüsü D.T., hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı belirtildi.

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