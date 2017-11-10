(Görüntülü Haber) Servisçilerin "Yeni Sistem" kaygısı -2

Gülseli KENARLI -Can EROK/İSTANBUL,(DHA) TEOG\'un kaldırılmasıyla yeni sistemle sadece talep eden öğrenciler sınava girecek. Sınava girmeyen öğrenciler ise ikametgah adreslerine en yakın 5 okuldan birini tercih edebilecek. Öğrencilerin evlerine yakın okulları tercih edecek olmaları dikkatleri okul servislerine çekti.

“SERVİSÇİLER KAYGILI\"

İstanbul Umumi Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Anadolu Yakası Temsilcisi Günhan Sinar, servisçilerin kaygılı olduğunu söyledi . Sinar, “Biz velilerimizin öğrencilerini taşıyarak para kazanıyoruz. Veliler evlerinin yakınındaki okula gitmek zorunda kalırsa servisçilerin de taşıyacağı öğrenci sayısı azalacak. Servisçi arkadaşlarımız bu konudaki rahatsızlıklarını dile getirdiler. Zararın boyutunu şu anda bilmek mümkün değil. Ama ne kadar az öğrenci taşınırsa servis işletmecisinin o kadar az para kazanacağı ortada. Biz İstanbul\'da günde 2 milyona yakın öğrenci taşıyoruz. Bu potansiyelin ne kadarı etkilenir, ne kadar öğrenci evinin yakınındaki okula gidecek, hangi okullar nitelikli, hangileri niteliksiz, bilmediğimiz için net bir zarar rakamı söylemek mümkün değil. Servisçiler kaygılı, servisçiler zaten kendi sorunlarından dolayı da kaygılı\" dedi.



SERVİS KULLANAN ÖĞRENCİ SAYISI AZALACAK



Servis şoförleri ise taşıyacakları öğrenci sayısının azalacağını belirtiyor. Servisçiler öğrencilerin evlerine yakın okulları tercih etmeleri durumunda yürüyerek evlerine gideceklerini belirterek su yüzden gelirlerinin azalacağı ifade etti.



\"GÖÇ BAŞLAYACAKTIR, BUNUN İÇİN DE KİMSE KİMSEYİ AYIPLAMASIN\"



MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Özcan ise iyi liselerin olduğu semtlere göçlerin olacağını ifade etti



Özcan, “Artık Türkiye\'de insanlar eğitimin öneminin farkında. Modern toplumda eğitim çok önemli. Modern toplumda örgün eğitim çok önemlidir ve dünyanın her tarafında artık insanlar sizi işe alırken, sizin cinsiyetinize, ırkınıza, dilinize, dininize, renginize bakmıyor. Ne biliyorsunuz, ne yapabiliyorsunuz, hangi mesleki erdemlere sahipsiniz? Bunlara bakılıyor. Durum bu olunca eğitim önemli. Eğitim servetin kaynağı, prestijin, statünün, gücün kaynağı. Bunun için eğitim modern toplumda çok önemli. Bütün veliler çocuğunu iyi eğitim veren okula göndermek istiyor. Dolayısıyla çok fazla sayıda çocuk sınava girecektir. Eğer sizin mahallenizdeki okullar iyi eğitim veriyorsa, bende başka bir yerde oturuyorsam, sizin mahalledeki okula hayran kalıyorsam, bir yolunu bulurum sizin o mahalleden bir ev kiralarım. Ev kiralayamazsam \'senin evin bir odasını bana kiraya ver\' derim. Bir şekilde bir yol bulurum oraya gelirim. Göç başlayacaktır, bunun için de kimse kimseyi ayıplamasın. Çünkü çocuğun geleceği, hayatı söz konusu. Kaderimiz eğitim ile yazılır. Eğer benim gelecekte nasıl bir hayat yaşayacağımı, hangi mahallede oturacağımı, kaç lira para kazanacağımı, hatta kiminle evleneceğimi, arkadaşlarımın kim olacağını aldığım eğitim belirliyorsa, siz beni tutamazsınız. Ben o iyi okulun olduğu mahalleye göç ederim. Ya da çocuğuma ders aldırırım, yer altı, yer üstü bir yere çocuğumu gönderirim o sınava hazırlarım, sokarım. Bunu da kimse önleyemez\" şeklinde konuştu.

VELİLER TAŞINMAYI DÜŞÜNÜYOR

Veliler ise çocuklarını hangi okula gönderecekleri konusunda nasıl bir yol izleyeceklerini bilmiyor. Bazı veliler evini daha iyi bir okulun olduğu semte taşımayı düşünürken, bazıları ise yeni sistemden bile habersiz.