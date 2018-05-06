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(Görüntülü Haber) Servisçilerden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde plaka eylemi

Mehmet İlkay ÖZER-Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL,(DHA) PLAKA tahdidi isteyen bir grup servisçi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında eylem yaptı

06 Mayıs 2018 12:28

Mehmet İlkay ÖZER-Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL,(DHA) PLAKA tahdidi isteyen bir grup servisçi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında eylem yaptı. Plaka sorununu çözümü ile ilgili Cumhurbaşkanının kendilerine söz verdiğini ileri süren aralarında İstanbul Servis Esnafı Derneği üyelerinin de olduğu yaklaşık 200 servisçi esnafı 23.00\'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Ankara istikametinde toplandı. Araçları ile gelen servisçiler burada \"İstanbul servisçileri çıkmaz sokakta\" pankartı açtı. 


 

\"TAHDİTLİ PLAKA SINIRLANDIRMA DEMEKTİR\"

Sık sık slogan atan grup adına servisçi Uğur Karakoç açıklama yaptı. Açıklamada, \"Bilindiği üzere İstanbul\'un en çok trafik kahrını çeken İstanbul servisçileridir. Gerek okul servisleri , gerek personel servisleri ve turizm sektöründe gece gündüz demeden 24 saat çekilen çile ortadadır. Bizlerin bu yolda değerli büyüklerimizden  ve yetkili mercilerden istediğimiz 35 ilde  uygulanan ve hakkımız olan tahditli plakadır.Tahditli plaka sınırlandırma demektir. Sektöre sınırlandırma getirerek İstanbul\'umuza her önüne geleni sektöre sokmayıp, belirli bir bedel ödeyip bu işi gerçekten meslek edinmiş insanlarla daha güvenli, daha konforlu en önemlisi daha adaletli bir kazanç sağlayarak, mevcut 50 bin esnafı da koruma altında tutmaktır. Aynı zamanda tahdit ve ya sınırlandırma demek, korsan taşımacılık yapan emek hırsızlarının önüne geçip, denetimlerini rahat bir şekilde yapmaktır\" denildi. Servisçiler daha sonra buradan ayrıldı.

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