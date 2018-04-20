T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Servis otobüsü, otomobile çarptı: 3 ölü, 9 yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’nin Acıpayam İlçesinde servis otobüsü, kavşakta, taziyeden dönenlerin içinde bulunduğu otomobile çarptı

20 Nisan 2018 12:12

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’nin Acıpayam İlçesinde servis otobüsü, kavşakta, taziyeden dönenlerin içinde bulunduğu otomobile çarptı. Kazada, otomobildeki 3 kişi ölürken, 9 kişi de yaralandı. Kaza, saat 00.30 sıralarında Acıpayam İlçesi Antalya karayolu Akalan kavşağında meydana geldi. Bir süt fabrikasına işçileri götüren Kamil Alkan yönetimindeki 20 KS 488 plakalı servis otobüsü, Ahmet Özırmak yönetimindeki 10 BIR 59 plakalı otomobile çarptı. Servis otobüsü, önüne kattığı otomobili yaklaşık 25 metre sürükledi. Kazada, otomobilin sürücü Ahmet Özırmak ile yanındaki Cevriye Koca, Nurten Akkuş, Elif Özırmak ve Şaban Koca ile servis otobüsünün şoförü Kamil Alkan, işçiler Nevriye Tosun, Halil Ömek, Emine Ercan, Hasan Akın, Fatma Çakır ve Nevret Dereli yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Serinhisar ve Acıpayam Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Ahmet Özırmak, Cevriye Koca ve Nurten Akkuş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralılardan Elif Özırmak’ın da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza nedeniyle kapanan karayolunun Antalya istikameti, araçların kaldırılmasının ardından yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı. Otomobilde bulunanların, Acıpayam İlçesi Alca Mahallesi’nde ölen bir yakınlarının taziyesinden döndükleri belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDHA DENİZLİnin AcıpayamKazadaKazaAcıpayamAntalyaAkalanBirKamil AlkanKSAhmetBIRServisCevriye Koca Nurten Akkuş ElifKocaNevriye Tosun HalilEmine Ercan Hasan Akın FatmaNevret DereliYaralılarSerinhisar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24