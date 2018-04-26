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(Görüntülü Haber) Servis Minibüsü 20 Metrelik Yoldan Uçtu: 1 Yaralı

Haber - Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Hasan YILDIRIM / İSTANBUL DHA Kağıthane'de, yokuş aşağı inen minibüs, önüne çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yapınca, 20 metre yükseklikten alt yola uçtu

26 Nisan 2018 00:33

Haber - Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Hasan YILDIRIM / İSTANBUL DHA Kağıthane\'de, yokuş aşağı inen minibüs, önüne çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yapınca, 20 metre yükseklikten alt yola uçtu. İki bina arasına düşen araç içinde sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 20.00\'da, Hürriyet Mahallesi Ayça Sokak\'ta meydana geldi. İddialara göre, 34 LAF 474 plakalı servis minibüsünün sürücüsü, yokuş aşağı inerken, önüne aniden çıkan motosiklete çarpmamak için sola manevra yaptı. Sürücünün kontrolünden çıkan minibüs, yol kenarındaki demir korkulukları parçalayarak 20 metre yükseklikten alt yola uçtu. İki bina arasına düşen minibüs içinde sıkışan sürücünün yardımına mahalleli koştu. Sürücü, vatandaşların çabaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Bir kolunun alçıda olduğu iddia edilen sürücü, ambulansla kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Servis minibüs şoförünün yardımına ilk koşanlardan Güven Ayyıldız, mahalleli olarak büyük bir kaza atlattıklarını belirterek \"Bir felaketten döndük diyebiliriz. Aldığımız bilgiye göre, üst tarafta markete, \'karşıya nasıl giderim\' diye sormuş. Arkadaşlar oradan tarif etmiş. Önüne bir motor çıkmış, motora vurmamak için direksiyonu kırmış. Direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Bariyerlere vurarak meskenlerin olduğu araya, araçların park edildiği alana uçuyor. Allahtan can kaybı yok. Allahtan orada çocuk yok. Mahalleli koşturarak yardımcı oldu. Cam, çerçeveyi kırarak yaralıyı araçtan çıkarttık\" dedi.

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