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(Görüntülü Haber) Sertavul Geçidi'nde sürücüler zorluk yaşıyor

Murat SÖZERİ/ MUT (Mersin), (DHA)- AKDENİZ’i İç Anadolu’ya bağlayan Mersin’in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapanıyor

24 Ocak 2018 22:57

Murat SÖZERİ/ MUT (Mersin), (DHA)- AKDENİZ’i İç Anadolu’ya bağlayan Mersin’in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapanıyor. Türkiye’nin dört bir yanını etkisi altına alan kar yağışı Mut ilçesinde de yaşamı zorlaştırdı. İlçenin yüksek kesimlerinde özellikle sürücülere zor anlar yaşatan kar yağışı, Sertavul Geçidi’nde aralıklarla tipiye dönüştü. Kar ve tipinin etkili olduğu geçitte trafik ekipleri araçları kontrol ederek zincirsiz araçlara geçiş izni vermedi.

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