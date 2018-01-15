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(Görüntülü Haber) Serik'te otomobiller çarpıştı 5 yaralı

Namık Kemal KILINÇ SERİK (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Serik ilçesinde Türk ve Suudi Arabistanlı ailelerin bulunduğu iki otomobilin çarpıştığı kazada, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

15 Ocak 2018 13:39

Namık Kemal KILINÇ SERİK (Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Serik ilçesinde Türk ve Suudi Arabistanlı ailelerin bulunduğu iki otomobilin çarpıştığı kazada, 3\'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 23.00 sıralarında D400 karayolu Serik Yukarı Kocayatak Kavşağı\'nda meydana geldi. Antalya\'dan Serik istikametine giden Sedat Özel\'in (57) kullandığı 07 NEM 81 plakalı otomobille Suudi Arabistan vatandaşı Aljdhanı Taher Mudıos\'un (40) kullandığı 34 ZG 3621 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Kazada Sedat Özel, eşi Güler Özel ve çocukları Miraç Özel ile Aljdhanı Taher Mudıos\'un kimliği öğrenilemeyen 2 çocuğu yaralandı. 5 yaralı itfaiyenin yardımıyla araçtan çıkarıldıktan sonra ambulansla Antalya ve Serik\'teki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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