(Görüntülü Haber) Serik'te 23 milyon dolarlık değerli taş ve tehlikeli madde ele geçirildi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Serik ilçesinde jandarmanın tehlikeli madde kaçakçılığı operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 23 milyon dolar olduğu değerlendirilen zenginleştirilmiş alüminyum, zümrüt, yakut, göktaşı ve Selenyum-74 maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 Afgan ve 3 Türk tutuklandı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tehlikeli madde kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Serik cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde takibe alınan şüphelilere yönelik Serik\'e bağlı Belek turizm merkezinde 21 Mart tarihinde operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait 3 araçta yapılan aramada 827,54 gram zenginleştirilmiş alüminyum, 1915,97 gram Selenyum-74 maddesi, 566,40 gram zümrüt, 372,60 gram yakut, 171,08 gram göktaşı, 46,07 gram beyaz renkli taş ve 1 gram kaliforniyum olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi. PİYASA DEĞERİ TOPLAM 23 MİLYON DOLAR Malzemelerin ilgili kurumlara yaptırılan incelemeleri sonucunda kaliforniyumun sahte olduğu belirlendi. Tehlikeli madde kategorisindeki Selenyum-74 maddesinin piyasa değerinin yaklaşık 19 milyon dolar, zenginleştirilmiş alüminyumun yaklaşık 1,5 milyon euro, zümrüdün yaklaşık 2 milyon euro, yakutun piyasa değerinin ise yaklaşık 1 milyon euro olduğu kaydedildi. Yapılan operasyon sonucunda ele geçirilen malzemelerin toplam değerinin yaklaşık 23 milyon dolar olduğu değerlendiriliyor. 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Olayla ilgili 3 Afgan ve 5 Türk gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2 Türk tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 3 Afgan ve 3 Türk tutuklandı.