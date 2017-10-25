(Görüntülü Haber) Serengül ve üçüzlerine anneanne sahip çıktı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA\'da babaları tarafından terk edilen ve 19 yaşındaki anneleri Serengül Akdoğan ile ortada kalan 13 aylık \'Gökçe Nur\', \'Gözde Nur\' ve \'Özge Nur\' adlı üçüzlere anneanneleri 57 yaşındaki Senem Kurt sahip çıktı. Senem Kurt, kızı Serengül ve üçüz torunlarını Afyonkarahisar\'a götüreceğini söyledi. İnternette tanıştığı Gökhan Akdoğan ile Kütahya\'da evlenen Serengül Akdoğan\'ın üçüz kız bebekleri oldu. Yeni Mahalle Ertuğrulgazi Caddesi\'nde üçüz bebekleriyle sobalı bir evde aylık 200 liraya kirada oturan Serengül Akdoğan, üçüzler 3 aylıkken eşinin kendisini terk ettiğini söyledi. Üçüzleriyle yaşam savaşı veren Serengül Akdoğan, gazetecilere, evliliğine ailesinin izin vermemesi nedeniyle kaçtığını anlattı. Serengül Akdoğan\'la ilgli haberler yayınlanınca Afyonkarahisar\'da oturan annesi Senem Kurt, Kütahya\'ya geldi. Üçüzlerini kucağına alıp seven Senem Kurt, kızını ve torunlarını Afyonkarahisar\'daki evlerine götüreceğini söyleyerek şöyle dedi: \"Kızımı ve torunlarımı televizyon haberlerinde gördüm. Kızım hurda topluyordu. Kızımın bu durumda olduğunu bilmiyordum. Ben ona ve torunlarıma bakarım. Buradan Afyonkarahisar\'daki evimize gideceğiz. Bu zaman zarfında kızıma maddi manevi destek veren herkese teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun.\" Annesinin gelmesine sevinen Serengül; Akdoğan da \"Annem beni kaynanamla birlikte kaldığımı sanıyormuş. Daha önce kaçıp evlendiğim için beni aramamışlardı. Ama haberlerde görüp durumumu ve çocuklarımın perişan olduğunu görünce yanıma geldi. Artık anne ve babamın kanatları altında yaşayacağım\" diye konuştu.