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(Görüntülü Haber) Seren Serengil cezaevinde (2)

Alper KORKMAZ / İstanbul,(DHA) Gülben Ergen'in şikayeti üzerine hakkında verilen tedbir kararına uymadığı gerekçesi ile 3 günlük zorlama hapsine çarptırılan Seren Serengil, cezaevine konuldu

02 Şubat 2018 15:25

Alper KORKMAZ / İstanbul,(DHA) Gülben Ergen\'in şikayeti üzerine hakkında verilen tedbir kararına uymadığı gerekçesi ile 3 günlük zorlama hapsine çarptırılan Seren Serengil, cezaevine konuldu. Sabah saatlerinde adliyeye gelerek teslim olan Serengil, polis tarafından Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi\'ne götürüldü. Cezaevine konulan Serengil pazartesi günü cezaevinden çıkacak. Serengil, Bakırköy Kadın Ceza İnfaz Kurumu\'na polis aracında getirildi. Serengil\'i taşıyan polis aracı doğrudan cezaevine girdi. Polis aracının arkasından içerisinde arkadaşları ve menajeri İzzet Aral\'ın bulunduğu araçta cezaevi yerleşkesi önüne geldi. \"BARIŞACAĞINI ZANNETMİYORUM\" Menajeri cezaevi girişi önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı, Aral, \"Görüşmek için izin istedim. Belki görüştürürler. Moral vermeye çalışacağız. Böyle bir şey ilk defa görüyorum. 40 yıldır bu piyasanın içindeyim\" dedi. Basın mensuplarının Seren Serengil cezaevinden çıkınca Gülben Ergen\'le barışır mı?\" sorusuna ise Aral, \"Zannetmiyorum. Çıkınca bizde kendimize göre hukuki haklarımızı kullanacağız. Çıkınca kendisine sorarsınız. Ama barışacağını zannetmiyorum\" diye yanıt verdi.

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