(Görüntülü Haber) Şeref Malkoç: Mahkemelerin yükünü hafifletiyoruz

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - TÜRKİYE\'de bir süredir uygulanan ombudsmanlık görevini yürüten Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Şanlıurfa\'da katıldığı toplantıda, idare ve vatandaş arasındaki sorunlarda arabuluculuk yaptıklarını belirterek, geçen yıl 5 bin 519 başvuru alıp mahkemelerin yükünü hafiflettiklerini söyledi.



Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve kurumda görevli denetçiler Yahya Akman, Mustafa Özyar, Celile Özlem Tunçak ve Hüseyin Yürük, Şanlıurfa’da bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda söz alan Başdenetçi Şeref Malkoç, kurumun işlevlerinden ve görevlerinden bahsetti. Toplantılarında muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade eden Malkoç, “Biz diyoruz ki vatandaşlar bakın size hizmet veren kurum ve kuruluşların yöneticileri burada. Ne sorununuz varsa buyurun aktarın. Talebiniz ne ise iletin diyoruz. Önemli olan vatandaşların memnuniyeti ve kamu hizmetlerinin kalitesinin artması. Eğer bir Şanlıurfalı gittiği bir kurumda yanlış muamele görüyorsa bize müracaat etsin. Esas olan vatandaştır. Sunulan hizmette eksiklik olmamalı. Önemli olan vatandaşların memnuniyeti ve kamu hizmetlerinin kalitesinin artması. Eğer bir vatandaşımız gittiği bir kurumda yanlış bir muamele görüyorsa bize müracaat etsin. Örneğin Tokat ilinde bir kızımız üniversite sınavına girerken hasta olduğu için yanında götürdüğü solunum cihazıyla içeri girmek için izin istiyor. Mahsuru yok diyerek içeri alınan kız öğrencimiz için daha sonra tutanak tutularak sınavı iptal ediliyor. Başvurmasına rağmen talebi reddedilen kızımız bize müracaat edince gerekli öncelemeyi yaptıktan sonra sorunu çözdük ve o öğrencimiz şimdi üniversitede okuyor. Bu kızımız bize teşekkür mektubu gönderiyor. Bir genç kızımızın üniversite hayalinin bittiği bir sırada ona verdiğimiz katkı bütün arkadaşlarımızın ömür boyu mutluluk duyacağı bir olay\" diye konuştu.



Kendilerine yapılan başvurulardan herhangi bir ücret alınmadığını söyleyen Malkoç, başvuruları 6 ay içerisinde karara bağlamak zorunda olduklarını kaydetti. Şanlıurfa’dan Kamu Denetçiliği Kurumu’na yapılan başvuru sayıları konusunda da bilgiler veren Malkoç, “Bu yıl Şanlıurfa’dan 118 başvuru var. Kurulduğumuzdan bu yana yapılan başvuru sayısı da 517. Demek ki bu sene başvurularda ciddi bir artış var. Geçen 4 yıl içerisinde toplam başvurunun 400 olduğunu düşünürsek, daha bu yıl dolmadan o oran aşılmış. Bu görevi yürüttüğümüz için mahkemelerin yükünü hafifletmiş oluyoruz. Biz ziyaretlerimizde arkadaşlarla konuşurken, Şanlıurfa’da sorun yok, iyi şeyler anlatıldı dedik. Sorunlar aktarılmayınca kente dert dinlemeye geldiğimizi vurguladık. Biraz tahrik ettikten sonra baktık sorunlar gelmeye başladı. Şanlıurfalılar çözülmesi gereken sorunları biraz geri bırakıyor. Şanlıurfa’da 2 günden beri gördüğüm bu. Çok haklı yapılması gereken şeyler var, Anadolu’nun birçok ilinde bulunmayan imkan burada var. Bu anlamda Şanlıurfa çok mütevazı, yapılacak ufak tefek koordinasyonlarla Şanlıurfa çok daha iyi bir konuma gelecektir” ifadelerini kullandı.



Şikayetleri incelemelerinin yanında uluslararası faaliyetler ve insan haklarıyla alakalı sorumluluk ve görevleri de bulunduğunu dile getiren Malkoç, uluslararası alanda ciddi faaliyetleri bulunduğunu anlattı.

