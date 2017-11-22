(Görüntülü Haber) Şeref Malkoç: 15 bine yakın müracaatın yüzde 75’i karara bağlandı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) - KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, ve beraberindeki heyet çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Van\'a geldi.



Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, beraberindeki kamu denetçileri Arif Dülger, Celile Özlem Tunçak ve Hüseyin Yürük ile Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu\'nu ziyaret etti. Van\'ın, Türkiye’nin müstesna şehirlerinden birisi olduğunu belirten Kamu Başdenetçisi Malkoç, \"Kamu Denetçiliği Kurumu dert dinleyen, vatandaşın şikayetlerini, sorunlarını dinleyen bir kurum. Özellikle 2017 yılı içerisinde tanınırlığı ve bilinirliği artması üzerine vatandaşla daha çok haşır neşir olan bir kurum. Bu yılki müracaatlarımız, geçen yılın üç katı oldu. Şunu sevinçle söyleyebilirim ki, 15 bine yakın müracaatın yüzde 75’i karara bağlanmış durumdadır. Yani hızlı, sorun çözen bir kurum. Biz vatandaşın avukatlığını yapıyoruz. Aynı zamanda da anayasanın ve yasanın çizdiği görevler ve sınırlar çerçevesinde de tavsiye kararlarımızla idareye danışmanlık ve rehberlik yapıyoruz. Bu yönüyle yol gösteriyoruz\" dedi.



İlin yöneticileriyle, halkla, muhtarlarımızla, sivil toplum örgütleriyle, kanaat önderleriyle bir araya geldiklerini belirten Malkoç, \"Biz kurum olarak sadece vatandaşın şikayetini yazılı olarak almayı düşünmüyoruz. Türkiye’nin muhtelif yerlerine, bugün Van’a geldiğimiz gibi yarın yapacağımız toplantılar gibi gidip toplantılar yapıyoruz. İlin yöneticileriyle, halkla, muhtarlarımızla, sivil toplum örgütleriyle, kanaat önderleriyle bir araya geliyoruz. Türkiye’de kamu hizmetleri kalitesinin artırılması, vatandaşla halk arasındaki iyi ilişkilerin, iyi yönetimin kökleşmesi ve aynı zamanda da idareyi denetleyerek şeffaflığın artması ve hak arama kültürünün yaygınlaşmasına gayret ediyoruz. Bu anlamda dört yılda ciddi mesafeler aldık. Özellikle verdiğimiz kararların idare tarafından uygulanma oranının yüzde 20’lerden yüzde 50’lere çıkması bizi fevkalade sevindiriyor. Bunun Avrupa’daki ortalaması yüzde 80 civarındadır. Umut ediyoruz ki birkaç yıl içerisinde biz de yüzde 80’i yakalayalım\" dedi.



\'ÜNİVERSİTELERLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ\'



Türkiye’nin eğitim ve sağlık hizmetlerinin dünyadaki ilk 10 ülke arasına girmesi için çabaladıklarını belirten Malkoç,\"Üniversitelerde temaslarımız var. Hem üniversitedeki bilgi birikimini idarenin hizmetine sunmak için hem de kendi kurumumuzu akademik yönden desteklemek için üniversitelerle birlikte çalışıyoruz. Özellikle hukuk fakülteleriyle çalışıyoruz. Her gittiğimiz ilde bunları dinledikten sonra o ilin sorunları, talepleri, memnuniyeti ve istekleriyle ilgili yol haritasını rapora döküyoruz. Bunu da ilgili yerlere, idarenin ilgili birimine, Cumhurbaşkanımıza kadar iletiyoruz. Daha güzel bir Türkiye, sağlıkta daha iyi hizmet, eğitimde daha kaliteli hizmet ve tabii hepsinden önemlisi huzur içinde, barış içinde, müreffeh bir Türkiye için çalışıyoruz\" dedi.



Denetçilik kurumunun ülkede nispeten yeni fakat aktif bir kurum olduğunu söyleyen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ise, \"Kamu Denetçiliği Kurumu ülkemizde nispeten yeni kurumlardan bir tanesi ve yavaş yavaş kamuoyunda etki uyandıran, hakikaten ilgi uyandıran bir kurum. Çok önemli müracaatlar olduğunu basından biz de takip ediyoruz. Vatandaşımızın devlet kurumlarıyla, kamu kurumlarıyla yaşadığı sorunların çözümüne çok süratli etkin çözümler bulunduğunu biliyoruz. İnşallah bu tür faaliyetlerle alanda ülkemizin değişik illerinde gerçekleştirdiğiniz bu tür ziyaretler ve temaslarla kurumun tanınırlığı, etkinliği, verimliliği daha da yükselecektir\" diye konuştu.



Kamu Başdenetçisi Malkoç ve beraberindeki heyet, Van Büyükşehir Belediyesinin ardından Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin’i ve Van Baro Başkanı Avukat Murat Timur’u ziyaret etti.