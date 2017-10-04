(Görüntülü Haber) Serbest Dalış Şampiyonası'nda iki yeni dünya rekoru

Ahmet ACAR/ Antalya-KAŞ,(DHA) Antalya\'nın Kaş İlçesi\'nde düzenlenen Birinci CMAS Serbest Dalış Outdoor Avrupa Şampiyonası\'nın ikinci gününde iki yeni dünya rekoru kırıldı. Erkeklerde Hırvat Goran Çolak paletsiz serbest ağırlık dalında 83 metreyle; kadınlarda ise Ukraynalı Natalia Zharkova 65 metreyle yeni dünya rekorlarının sahibi oldu. Kaş\'ta düzenlenen CMAS Serbest Dalış Outdoor Avrupa Şampiyonası\'nın ikinci gününde, paletsiz serbest ağırlık dalında erkeklerde ve kadınlarda yeni dünya rekorları kırıldı. Erkeklerde Hırvat Goran Çolak paletsiz serbest ağırlık dalında 83 metreye dalarak yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Daha önceki rekor 78 metreyle Çek Michal Risian\'a aitti. Eski rekor yine geçen yıl Kaş\'ta yapılan dünya şampiyonasında kırılmıştı. Paletsiz sabit ağırlık dalında kadınlarda Ukraynalı Natalia Zharkova 65 metreye dalarak yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Eski rekor 60 metreyle Çek Alena Konecna\'ya aitti. Eski rekor da geçen yıl Kaş\'ta yapılan dünya şampiyonasında kırılmıştı. Yeni dünya rekortmeni Goran Çolak, \"Yeni bir dünya rekoru kırdığım için çok mutluyum. Dün paletli değişken ağırlık dalında ikinci olarak gümüş madalya kazanmıştım. Bugün dünya rekoru kırdım. Kendimi sürekli olarak geliştiriyorum\" dedi. Rekortmen Natalia Zharkova da \"Yeni bir dünya rekoru kırdığım için çok sevinçliyim. En sonunda başardım. Beklediğim sonuçtu. Bunun için hazırlandım. En son Kaş\'ta hedefime ulaştım. Kaş çok güzel bir yer. Dağları, denizi ve yemekleri bir harika\" diye konuştu.